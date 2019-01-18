Гадания на Крещение: как узнать свою судьбу и имя суженого

Издавна гадания на Крещение считались самыми правдивыми.

Издавна в народе считалось, что в ночь на 19 января, можно узнать всю правду. Дело в том, что по народным поверьям, вечер 18 января - это последний день святочных гаданий, и они считались самыми правдивыми. А после Крещения «пытать судьбу» запрещалось.

Гадание по золотой цепочке:

Гадать лучше всего поздно ночью, дождавшись, пока все лягут спать. Сядьте за стол, потрите цепочку в руках, пока не почувствуете тепло. Затем возьмите цепочку в правую руку, потрясите немного и резко бросьте на стол. Получатся фигуры, которые можно растолковать по-разному.

Если цепочка образовала круг, это означает, что в ближайшее время вы окажетесь в затруднительном положении, из которого вам будет трудно найти выход.

Ровная полоса означает, что вас ждут везение и удача.

Запутанный узел может обозначать различные жизненные затруднения.

Если образуется треугольник (что получается довольно редко), это сулит большой успех в любых делах, а особенно в любви.

Бант – к скорой свадьбе.

Змея предупреждает о том, что вам следует быть осторожным в общении с людьми. В ближайшее время не доверяйте никому, вас могут предать.

Сердце – вы любимы. Любовь принесет вам счастье и душевное спокойствие.

Гадание на имя суженого:

Разузнать имя своего суженого оказывается очень просто. Нужно выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины или женщины (в зависимости кто вам нужен), как звать-величать.

Если идти никуда не хочется, возьмите несколько листов бумаги, напишите на каждом из них по одному мужскому или женскому имени и положите, например, в шляпу. Встряхните несколько раз и вытащите наугад один листочек. То имя, которое будет написано на листке, и будет именем вашего будущего мужа или жены. Аналогично можно узнать возраст, знак зодиака.

Гадание на суженого:

Увидеть и узнать о том, кто будет суженым, можно в вещем сне несколькими способами:

Способ №1.

Перед сном чистой расческой расчешите волосы, затем положите ее под подушку и произнести: «Суженый-ряженый, приди ко мне, расчеши мои волосы».

Способ №2.

Съешьте на ночь что-то соленое и не пейте после этого. А когда ляжете спать, скажите: «Суженый-ряженый, приди ко мне и напои меня водицей».

Способ №3.

Положите перед сном под подушку четырех карточных королей, проговорив: «Суженый мой, ряженый, приснись мне во сне».

Фразы и в первом, и во втором, и в третьем способах лучше произносить несколько раз, чтобы подсознание запомнило ваш запрос на то, чтобы увидеть жениха.

Если в третьем способе вам приснится пиковый король, жених будет намного старше вас либо по возрасту, либо выше по социальному положению, либо многогранней по своему внутреннему личностному развитию; также он может быть очень ревнивым или просто скупердяем. Если приснится крестовый король, будущий муж будет военным или же человеком деловым либо просто имеющим таковой склад характера. А вот бубновый король — это человек желанный вами, скорее всего, уже знакомый вам, любимый. Червонный же король пророчит жениха богатого, но может так случиться, что уже и женатого либо имеющего пассию, то есть за него вам придется побороться не на шутку.

Никто не приснился? Тогда просто вытащите из-под подушки наугад, долго не колеблясь, одну из карт и трактуйте свою женскую долю самостоятельно.

Гадание о судьбе по теням:

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание на воске:

О том, что ждет вас в будущем, можно узнать несколькими способами. Вот, например, один из них. Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. А теперь внимательно смотрите. Если увидите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то болезни. Если воск «зацветет» цветком, то ждет вас замужество или в вашей жизни появится новый друг. Если покажется зверь, ждут вас переезды, перелеты и дальние дороги. Если воск ляжет звездочками, ждите удачи на службе, в учебе.

Гадание с лодочкой:

Для этого гадания берут таз с водой так, чтобы он был не совсем наполнен водой. На бортах этого таза вешают или прикрепляют перегнутые полоски с именами гадающих или пишут на них возможные события: свадьба, увлечение, похищение, страстная любовь, неудачи, болезнь и т.д. берут скорлупу грецкого ореха (его половинку) и в середине его устанавливают маленький огарочек свечи (можно елочной). Пускают кораблик на середину таза, и в зависимости того, к какому краю он подойдет и какую бумажку подожжет, такое событие и случится с тем, имя которого написано на бумажке или кто гадает.