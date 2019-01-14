"Живые" деньги: как будет работать монетизация госпомощи на коммуналку (видео)

В ноябре субсидии получили 3,5 миллиона домохозяйств, что почти вдвое меньше показателей 2017 года.

В правительстве просто накануне нового года предложили ограничить потребление газа, тепла и света. Мол, это будет выгодно прежде всего тем, кто получает субсидии, потому что с первых минут 2019 года объявлена тотальная монетизация. То есть все, что сэкономили - можно получить на руки "живыми деньгами", говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Читайте такжеВ Украине с 1 января повышаются тарифы на тепло для населения

Уже второй год подряд правительство возвращает получателям субсидий сэкономленные на коммуналке деньги, правда, речь идет о максимум 700 гривнах и только тем, кто имеет индивидуальное электрическое или газовое отопление. Тотальную монетизацию, которую правительство преподнес просто под елку всем украинцам, эксперты уже окрестили фальшивкой.

В магазине в Дмитровке, Киевской области, о том, что некогда едва ли не всем селом получали льготы на коммуналку уже почти не вспоминают. Новые правила, которые стартовали в прошлом году уполовинили ряды субсидирующих не только здесь, но и вообще по всей стране. По данным Госстата, в ноябре субсидии получили 3,5 миллиона домохозяйств, что на 52,6% меньше, чем 2017-го. Кроме того, незначительно сократился средний размер выплат, а именно до 530 гривен. Теперь эти деньги должны были бы выдавать на руки, чтобы потребитель самостоятельно оплачивал услуги, но не все так просто.

В "Ощадбанке" готовятся открывать учетные записи всем получателям субсидий, но до очередей еще долго. "Все будет делать "Ощадбанк" автоматически. Мы открываем личные записи - это пока что не счета получателей, они станут счетам после того, как на них останутся средства после отопительного сезона", - рассказала заместитель директора департамента Сбербанка Марина Ревуцкая.

В общем схема такая: вся ваша субсидия, к примеру полторы тысячи гривен, теперь будет попадать в "Ощадбанк" до 5 числа каждого месяца. В это время банк уже будет знать полную сумму счета за коммуналку. В строго определенном порядке банк будет направлять средства поставщикам услуг. Чем больше у вас размер субсидий, тем большее количество платежей будет покрывать. А остаток придется заплатить самостоятельно.

Читайте такжеПолучателям субсидий придется оплатить счета самостоятельно в случае задержек со стороны государства - Нафтогаз

"Может быть и такое, что тепло и газ 100% будут списаны с субсидии, и придется самостоятельно оплатить другие услуги за счет своих средств", - добавила Ревуцкая.

О самом движении средств и о том сколько еще надо будет заплатить за квартплату, вам сообщат через смс, либо в личном кабинете на сайте банка. Так же вы сможете узнать, осталось ли у вас хоть что-то от субсидии. И уже в конце отопительного сезона наконец получите сэкономленные деньги в руки.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины" Алексей Хабатюк очень обеспокоен самой формой монетизации субсидий. "Люди сами не распоряжаются деньгами. Это не приведет очень сильно к сокращению потребления. В первую очередь потребление газа в этой системе. Человек, который получает субсидию, не заинтересован экономить. Под факторами того, что он не чувствует эффекта от этого", - пояснил Забатюк.

Читайте также: Все о субсидиях: как назначают, делают перерасчеты и кому отказывают

Чиновник приводит цифры: каждый получатель субсидии всегда тратит газа на 20% больше, чем его сосед, который платит по полной. Это легко можно увидеть в Дмитровке. А все потому, что получатели льгот обычно пытаются сжечь все назначенные субсидией кубометры газа. Но температура в доме легко переводится в деньги. Каждый дополнительный градус на термометре стоит примерно 250 гривен за сезон. Если бы субсидию платили деньгами людям, а не коммунальным предприятиям, они бы имели стимул экономить ресурсы, уверены в "Нафтогазе". "Люди любят деньги и они с ними плохо расстаются, хотят оставить себе и не хотят отдать кому-то другому. К сожалению то, что вводится с 1 января, этого не предусматривает", - напомнили в компании.

В правительстве - другая логика. Здесь убеждены, сама возможность получить деньги в конце отопительного сезона будет побуждать к утеплению домов и меньшему потреблению ресурсов. Здесь делают ставку на жителей частного сектора. Но что делать тем, кто живет в квартире и уже пытается понять на чем же экономить, чтобы получить хоть какую-то копейку живыми деньгами.

Средний чек за коммуналку на небольшую столичную двухкомнатную киевлянину Александру Заецю обходится в 1450 гривен. Всю субсидию по новым правилам съест тепло, которое невозможно экономить в многоэтажках. Остальное, как не крути, придется оплачивать. И таких как он большинство в Украине.

В бюджете на 2019 год заложено 55 миллиардов гривен на выплату субсидий. На всех хватит, утверждают в правительстве. Но нужно помнить, что с нового года стартовала не только монетизация, но и новые тарифы на фоне подорожания газа.