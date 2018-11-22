Монетизация субсидий: эксперт объяснила, как получить деньги

Эксперт отметила, что в рамках монетизации субсидий потребителям будут открывать расчетные счета в Ощадбанке.

В рамках монетизации субсидий украинцы будут получать "коммунальную скидку, а сэкономленные деньги смогут потратить.

Как будет производиться монетизация субсидий рассказала руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова, передает «Обозреватель».

На вопрос о размере "коммунальной скидки" эксперт ответила: "Все зависит от того, сколько будет экономить каждое домохозяйство. Считать надо только после того, как цены на газ поднимут на 23%. Высчитывать будут и экономить мы будем уже по новым ценам".

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"Такая экономия была выплачена в конце прошлого года. В декабре выплачивали всем, кто экономил в течение отопительного сезона. Это уже происходило в правительстве", — напомнила она.

Третьякова отметила, что в рамках монетизации субсидий потребителям будут открывать расчетные счета в Ощадбанке.

"Счета в Ощадбанке будут действовать по специальному режиму. Будет перечислена субсидия. Та часть, которая идет на оплату, пойдет на оплату, а сэкономленная сумма будет оставаться в домохозяйстве", — пояснила она.

По словам эксперта, остается открытым вопрос, когда люди смогут использовать сэкономленные деньги — ежемесячно или в конце года 31 декабря, когда сумма будет накоплена и сэкономлена.

"Но такой механизм провоцирует экономию, когда будут оставаться средства, которые домохозяйство сможет тратить по своему усмотрению", — добавила она.

Комментируя максимальную сумму коммунальной скидки, 150 кВт электроэнергии или 100 кубометров газа, Третьякова отметила: "Больше за эту сумму можно сэкономить, потому что есть норматив, по которым предоставляются субсидии. Этот норматив за время действия субсидий уменьшался. Сегодняшняя сумма субсидии имеет реальную основу. Можно отапливать и пользоваться коммунальными услугами, поддерживая температуру дома".