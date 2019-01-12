В Одессе суд продлил арест подозреваемым в покушении на активиста Устименко

Нападение на главу местной организации "Автомайдан", телеведущего Виталия Устименко было совершено в июне 2018 года. В сентябре правоохранители задержали двоих подозреваемых в покушении на активиста, с тех пор их содержат по стражей.

Киевский районный суд Одессы продлил сроки арестов двух подозреваемых в покушении на главу местной организации ВО "Автомайдан", телеведущего Виталия Устименко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 11 января продлен срок содержания под стражей подозреваемым в покушении на убийство Устименко.

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, судья удовлетворил его. Таким образом, подозреваемые будут содержаться под стражей без возможности внесения залогов еще 60 суток", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале 2018 г. он подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.

5 июня в Одессе злоумышленники напали Устименко, когда он вышел из офиса "Общественного телевидения". К нему подбежали двое мужчин, ударили по голове, и когда Устименко упал, ранили (предположительно, ножом).

25 сентября 2018 г. прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на Устименко: одного - в Донецкой области, другого – в Днепропетровском регионе.

На заседании суда в Одессе по избранию меры пресечения подозреваемый из Днепропетровского региона утверждал, что он и второй задержанный – военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Обоих фигурантов поместили в СИЗО без права внесения залога.

28 сентября Жученко заявил журналистам, что один из арестованных является дезертиром.