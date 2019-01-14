iPay.ua и Mastercard запустили денежные переводы из Европы в Украину

Новый сервис позволяет совершать денежные переводы онлайн по картам Mastercard любого европейского банка на карты украинских банков.

Сервис онлайн платежей iPay.ua в партнёрстве с Mastercard и провайдером платёжных услуг Fenige (Польша) запустили услугу денежных переводов с карты на карту из любой страны Европы в Украину. Держатели карт Mastercard, выпущенных европейскими банками, теперь могут сделать онлайн перевод напрямую, всего за несколько секунд, на карту Mastercard любого банка Украины, с зачислением средств на карту получателя в течение одной минуты.

В настоящее время сервис позволяет отправлять деньги в таких валютах как евро, доллар США, британский фунт стерлингов и польский злотый, а получать – в гривне, евро и долларах США. Размер перевода возможен в диапазоне от 1 до 1000 евро в день, но не более 5000 евро в месяц.

Комиссия перевода составляет всего 2% + 1 евро от суммы перевода с учетом курса конвертации валют и взимается только с отправителя средств. При этом пользователь услуги имеет возможность мгновенно увидеть на сайте всю необходимую информацию о курсе обмена валют, расчёт комиссии платежа, сумму в эквиваленте валюты, в которой будут получены средства в Украине, а также полную сумму, которую необходимо оплатить с учетом комиссии.

Совершить перевод можно на странице услуги «Перевод денег из Европы в Украину» с помощью компьютера, планшета или смартфона. Для проведения транзакции достаточно указать желаемую сумму перевода, номер карты отправителя и карты получателя, физический адрес отправителя, а также адреса электронной почты для получения информации о результатах проведения транзакции.

«Все больше украинцев работают в Европе, в частности, в Польше, Чехии и Германии, при этом предпочитая перевозить деньги из Европы в Украину наличными, хотя это небезопасно и занимает много времени. Зачастую это связано с нежеланием платить высокие комиссии за перевод и с бюрократией. Новый сервис, который мы запустили вместе с партнёрами, полностью решает эту задачу. Он максимально доступен – комиссия в среднем вдвое меньше услуг глобальных операторов денежных переводов, при этом максимально прост и безопасен, он не требует посещения отделений банка и заполнения бумажек», - отметил Евгений Великанов, руководитель сервиса онлайн платежей iPay.ua.

«Денежные переводы – один из самых востребованных сервисов на украинском рынке и за его пределами, только внутри страны объём денежных переводов по картам Mastercard вырос в 2,5 раза за последний год. Наше новое решение открывает для пользователей карт Mastercard новые возможности в области международных денежных переводов: оно устраняет необходимость перевозить наличку из-за рубежа, что особенно актуально для миллионов украинцев, работающих за пределами Украины», — отметила Наталья Кангина, руководитель направления digital продуктов Mastercard Europe SA в Украине.

Ознакомиться с услугой и сделать перевод денег можно на странице услуги по ссылке.