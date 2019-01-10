В Одессе школьные каникулы продлены до 21 января

Департамент здравоохранения Одесского горсовета рекомендовал ограничить контакты детей школьного возраста для предупреждения распространения вируса кори, гриппа и ОРВИ.

В Одессе школьные каникулы продлены до понедельника, 21 января.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, соответствующее решение власти города приняли по рекомендации департамента здравоохранения Одесского горсовета, предложившего продлить каникулы в областном центре до 18 января включительно.

«С целью предупреждения распространения вируса кори, гриппа и ОРВИ департамент здравоохранения Одесского городского совета рекомендовал ограничить контакты детей школьного возраста», - сообщили в мэрии.

По данным медиков, в текущем году по сравнению с прошлым наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также высокий уровень заболеваемости корью.

В частности, только в Одесскую городскую инфекционную больницу 1-10 января этого года поступило 50 пациентов с диагнозом «корь».

Отмечается, что вышеназванные рекомендации даны руководителям учебных заведений также учитывая сложные погодные условия. В частности, в канун Рождества в Одессе прошел снегопад, который вчера сменился затяжным дождем. В настоящее время дождь продолжается, ожидается мокрый снег и гололед.