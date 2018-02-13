Корь, грипп, дифтерия: журналисты выяснили, каких эпидемий следует бояться украинцам (видео)

В поисках вакцины от дифтерии съемочная группа «Грошей» обошла 5 киевских аптек, но ни в одной из них ее не было.

Украина страдает от эпидемии гриппа и вспышки кори, а кроме того – может столкнуться с крайне опасной вспышкой дифтерии, вакцин от которой в стране пока не хватает.

Читайте такжеИз-за гриппа и ОРВИ в Украине массово закрывают школы (видео)Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что в ряде населенных пунктов по всей Украине школы уже закрылись на карантин из-за гриппа: Тернополь, Житомир, Черновцы, Мукачевский район Закарпатья. Частично ушли на вынужденные каникулы ученики на Львовщине, Волыни Запорожье, Винницкой области, Николаевской области; в Днепропетровской, Ровенской и Харьковской областях. В столице на карантин закрыты около сотни школ.

Журналисты подчеркивают, что эпидемия гриппа не ходит одна - на нее накладывается вспышка кори (на прошлой неделе от связанных с этим осложнений умер ребенок). За 5 недель с начала года корью в Украине заболели три с половиной тысячи человек.

«Восемь смертей, которые зафиксированы в этом году в Одесской области – они говорят о том, что в стране катастрофа. Нельзя в XXI веке умирать уже от кори», - отметила заслуженный врач Украины, политик Ольга Богомолец.

Корь, как утверждается, является не самой страшной угрозой: Украина может столкнуться со вспышкой дифтерии. По словам Богомолец, в этом случае смертность будет на 50% больше – умирать может каждый второй больной дифтерией.

В поисках вакцины от дифтерии съемочная группа «Грошей» обошла 5 киевских аптек, но ни в одной из них ее не было. Наконец, в одной из аптек журналистам посоветовали обратиться в больницу, где вроде бы должны быть бесплатные вакцины.

После обхода аптек журналисты позвонили в справочную, где им сообщили, что вакцина в аптеках появляется, но ее не хватает.

«Она появляется. Очень мало, по сути, по городу. Потому что нет вакцины в Украине», - рассказала журналистам оператор.

Врачи утверждают, вакцина для прививок все же есть, но платная – в частных клиниках (где стоимость прививки может достигать почти 800 грн), и якобы бесплатная – в государственных больницах.

Напомним, 31 января сообщалось о первом в 2018 году лабораторно подтвержденном случае дифтерии в Украине.