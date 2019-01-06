Во Львове установили Рождественского Дидуха (фото)

Традиционно, Дидух расположен на пл. Яворского.

В воскресенье, 6 января, в городе состоялись торжества по выносу и установлению Рождественского Дидуха. Традиционно, Дидух расположен на пл. Яворского.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

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В 12.00 возле Ратуши собрались жители и гости города. Спустя, возле шопки колядовали, сформировали колонну и отправились с маленькими дидухами к месту установки большого Дидуха — на пл. Яворского. Маршрут колонны пролегал по площади Рынок, а также улицам Беринды и Театральной. А на площади Яворского состоялось завершение формирования большого Дидуха.

Для львовян и гостей города выступали творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни «Родничок» при Доме учителя, хор «Гомон» и ансамбль «Горганы».

Как сообщили в городском управлении культуры, самого Дидуха, высотой свыше 3 метров, украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая во главе с мастером Николаем Городником. Конструкция, на которой стоит Дидух, — прошлогодняя.