Кутья на Сочельник, дидух и колядки: главные традиции встречи Рождества (видео)

По давней традиции, празднование Рождества начинается уже 6 января, в Сочельник.

Святой вечер — это одно из крупнейших православных и важнейших семейных праздников. В этот день принято ставить в углу дома сноп ржи — «дидуха». Он символизирует урожай, богатство и достаток в семье.

Также в Сочельник принято готовить 12 постных блюд. Среди них обязательно должны быть кутья, узвар, пампушки, борщ и вареники.

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А уже на следующий вечер, 7 января на Рождество, в Украине принято колядовать. Молодежь переодевается в пастухов, Ангела, Черта и носит рождественскую звезду. Также на коляду «водят козу» — парня, переодетого в вывернутый кожух. Колядники ходят от дома к дому, поют и получают за это подарки.