На Рождество представитель Вселенского Патриархата проведет богослужение в Андреевской церкви

Затем экзарх расскажет, как в дальнейшем будет происходить служение в церкви.

7 января в 9:30 состоится рождественское богослужение в Андреевской церкви, которую назвали "посольством" Константинополя в Украине.

Читайте такжеПравительство передало Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины. "Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томоса об Автокефалии", - сказано в сообщении.

Как отмечается, возглавит богослужение экзарх Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине - епископ Илларион (Рудник).

"После Богослужения журналисты будут иметь возможность пообщаться с экзархом Вселенского Патриарха. Епископ Иларион расскажет о том, как дальше будут проходить богослужения в Киевской Ставропигии и, как будет организованы в ней труд и служение", - говорится в сообщении.