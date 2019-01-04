Полиция проводит расследование по факту причастности своего сотрудника к избиению 81-летнего авиаконструктора завода "Антонов"

Служебное расследование начато 3 декабря.

Центральным аппаратом Национальной полиции проводится служебное расследование по факту причастности правоохранителей к избиению 81-летнего авиаконструктора завода «Антонов» Виктора Ковальского.

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Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции со ссылкой на первого заместителя председателя НПУ Вячеслава Аброськина. «3 января нами начато служебное расследование, в ходе которого будет установлена правомерность действий сотрудников полиции. О результатах расследования мы сообщим дополнительно», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Государственном бюро расследований сообщили, что следователи выясняют факт причастности сотрудников полиции к избиению 26 декабря 2018 года в Киеве возле станции метро «Шулявская» 81-летнего авиаконструктора завода «Антонов» Виктора Ковальского.

По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа").

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, уголовное производство в отношении полицейских открыто на основании обстоятельств, выясненных, в частности, после проведения непосредственного допроса потерпевшего, и направлено по подследственности в территориальное управление ГБР Киева.

По информации пресс-службы прокуратуры города Киева, заявление об избиении сотрудника завода из-за якобы его причастности к мошенническим действиям при обмене валюты поступило в полицию 27 декабря. По данному факту следователями полиции в ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение").

По данным ТСН, нападавших было пятеро, они заподозрили Ковальского в том, что он - валютный мошенник. По словам Ковальского, сначала его били трое, после присоединились двое полицейских. Затем последние надели на него наручники и посадили в авто. Уже при осмотре личных вещей поняли, что схватили не того. По словам свидетелей, на Ковальского указал мужчина по имени Сергей. «Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тыс. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», - добавил Ковальский. Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину.