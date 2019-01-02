В Запорожье жестоко избили активиста "АвтоЕвроСилы" (фото)

По словам мужчины, он увидел, как двое мужчин бросили фейерверк под его автомобиль, и сделал им замечание.

В Запорожье двое неизвестных жестоко избили активиста "АвтоЕвроСилы" Владислава Погорелова.

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Об этом сам пострадавший сообщил в Facebook. По его словам, он увидел, как двое мужчин кидали фейерверки под автомобили. В том числе - и под его авто.

Как рассказал Погорелов, он сделал мужчинам замечание. От одного разило алкоголем, другой вел себя неадекватно.

"Я спустился вниз , в это время они уже сели в машину, я сделал замечание (один из нападавших был с ярким запахом алкоголя, другой странно пританцовывал ) в ответ на моё замечание услышал маты и повышенный тон. Нападавшие вышли из Авто и после мы проследовали к моей машине, я включил фонарик чтобы показать им место взрыва фейерверка ( как раз под топливным баком)", - рассказал он.

"После угороз в свой адрес я услышал звук затвора пистолета и 3 выстрела, один из них попал мне в коленный сустав . Я пытался защищаться но мне направили пистолет в лицо и сказали «сейчас я тебе в «лицо» стрельну, опусти руки», - продолжил активист.

В дальнейшем Погорелова несколько минут жестоко избивали.

"В результате: колено прооперировали, связки в плохом состоянии (не известно буду ходить); челюсть вправили; нос вправили; 3 места на затылке зашили, глаз вроде бы не поврежден", - заключил активист.

По его словам, полиция квалифицирует это как «хулиганство» не обращая внимания что нападавших было 2 и они применили огнестрельное оружие.