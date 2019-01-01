Ребенок под елку: стало известно, сколько младенцев родилось в столице в новогоднюю ночь (видео)

В Киеве в ночь на 1 января родился 21 малыш.

В новогоднюю ночь в столице родились более двух десятков младенцев. Первый малыш родился в первые же секунды нового года - 00 часов 00 минут 35 секунд.

Официальной статистики по Украине по рожденным 1 января пока нет, однако в столице этой ночью родился 21 малыш, говорится в сюжете ТСН.

Больше всех в ночь на 1 января пришлось работать пятому столичному роддому. Здесь за ночь родилось сразу пять новогодних именинников, все они - девочки.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в США родился малыш-"богатырь" весом более 6 кг.