Ребенок под елку: стало известно, сколько младенцев родилось в столице в новогоднюю ночь (видео)
21:57, 01 января 2019Общество
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В Киеве в ночь на 1 января родился 21 малыш.
В новогоднюю ночь в Киеве родился 21 младенец / фото pixabay.com
В новогоднюю ночь в столице родились более двух десятков младенцев. Первый малыш родился в первые же секунды нового года - 00 часов 00 минут 35 секунд.
Официальной статистики по Украине по рожденным 1 января пока нет, однако в столице этой ночью родился 21 малыш, говорится в сюжете ТСН.
Больше всех в ночь на 1 января пришлось работать пятому столичному роддому. Здесь за ночь родилось сразу пять новогодних именинников, все они - девочки.
Новогодние именинники: сколько младенцев родилось в столице в ночь на 1 января
Как сообщал УНИАН, 31 декабря в США родился малыш-"богатырь" весом более 6 кг.
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