Снесен палаточный городок крымских татар возле парламента Крыма

По решению суда демонтированы палатки крымских татар, ранее установленные возле Верховной Рады Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй половине дня госисполнитель зачитал пикетчикам решение суда, который постановил убрать палаточный городок возле крымского парламента. В палаточном городке на этот момент находилось порядка 30 активистов. Исполнители, рабочие приступили к демонтажу палаток, тем временем правоохранители, в том числе сотрудники «Беркута», взяли «в кольцо» жителей палаточного городка, чтобы они не мешали сносу. В охране порядка принимали участие более 200 правоохранителей. В настоящий момент все палатки снесены.

Как сообщал УНИАН, 11 марта активисты «полян протеста» установили возле ВР Крыма палаточный городок - две больших армейских палатки и несколько маленьких палаток. Организаторы назвали акцию бессрочной, заявив, что не уйдут, пока не будет решен земельный вопрос репатриантов по Евпатории, Симферополю и Симферопольскому району.

Меджлис осудил действия пикетчиков, заявив, что отдельные участники так называемых «полян протеста», установив палаточный городок перед ВР автономии, нарушили ранее принятые договоренности.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО потребовал убрать палаточный городок. По его данным, палатки перед зданием крымского парламента были установлены незаконно, и суд принял решение их демонтировать.