Скрипка: Кузьма - это еще одна жертва войны

В комментарии ТСН Скрипка признался, что считает войну виновной в смерти Кузьмы.

"Я считаю, что это достаточно символично. Я считаю, что Андрей - это еще одна жертва войны. Потому что конкретно концерт, который они играли, был посвящен поддержке бойцов из зоны АТО. Мы эмоционально помогаем, вместе с ребятами", - прокомментировал певец.

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Он отметил, что Кузьма всегда любил сам ездить за рулем и выразил мнение, что эмоциональное состояние, в котором все сейчас находятся из-за войны, дало о себе знать.

"Вина - это то состояние, в котором мы находимся. Вот видите, теперь уже наши ряды музыкантов начинают редеть. Я хочу призвать всех быть осторожными на дорогах", - подчеркнул артист.