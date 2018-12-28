В МинВОТ прокомментировали строительство оккупантами заграждения на админгранице с Крымом

Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак сообщил, что строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова.

Такое мнение он выразил в эфире "112 Украина". По его словам, подобными действиями со стороны РФ местное население пытаются убедить, что с Крымом уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - заявил Гримчак.

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Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в связи с данным инцидентом.

"Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИД, потому что мы все время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать и потом доказывать, что мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна-оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем. Это и вопросы призывов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, это вопрос изменения демографического состава Крыма и многие другие", - рассказал замминистра.

Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения на админгранице с Крымом, является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Он также сообщил, что на данный момент Украина не подает электроэнергию на аннексированный полуостров.

Ранее сообщалось, что оккупанты завершили строительство масштабного инженерного заграждения на границе с Украиной, на севере аннексированного Россией Крыма.