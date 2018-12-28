Оккупанты построили на админгранице с Крымом инженерное заграждение

Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и протянулись на более, чем 60 километров.

Оккупанты завершили строительство масштабного инженерного заграждения на границе с Украиной, на севере аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на "крымское пограничное управление" Федеральной службы безопасности России.

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В материале утверждается, что разработка заграждения началась еще в 2015 году, а теперь оно достроено и введено в эксплуатацию. Инженерные заграждения располагаются в районе Перекопского перешейка и состоят из нескольких типов сооружений протяженностью более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков различного типа действия.

Сигнализационные комплексы, в частности, включают вибрационные датчики и радиолучевые датчики. Первые передают информацию в виде сигнала тревоги, вторые включают видеокамеры с возможностью ночного видения.

Впервые о планах ФСБ отгородить оккупированный Россией Крым от материковой Украины стало известно в 2017 году; тогда речь шла о 50-километровом заборе, контракт на постройку которого заключила российская федеральная безопасность.

Ранее оккупационные "власти" Крыма говорили о планах строительства заграждения на админгранице между полуостровом и материковой частью Украины (Крым граничит с Херсонщиной).

Как сообщалось, украинские военные в ответ на нарастающую милитаризацию оккупированного Россией Крыма в 2016 году также начали работу по созданию оборонительных сооружений на админгранице полуострова и Херсонской области.