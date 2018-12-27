СБУ пресекла деятельность агентурно-боевых групп и сетей информаторов России в 11 областях Украины

Разведывательно-диверсионные задания против Украины планируются не только с территории России, но и теми подразделениями ГРУ ГШ ВС РФ, которые находятся в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели операции по разоблачению сетей информаторов и агентурно-боевых групп российской военной разведки в 11 регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк.

Он отметил, что контрразведкой СБУ была проведена операция по разоблачению агентурных групп российской военной разведки на территории Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

«Работа ГРУ ГШ ВС РФ переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций, их целью является подрыв обороноспособности нашей страны, а также существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения. При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы - похищения людей, подрывы, политические убийства», - отметил Нестюк.

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Представитель Департамента контрразведки СБУ отметил, что сейчас разведывательно-диверсионные задания против Украины планируются и организуются не только с территории РФ, но и теми подразделениями ГРУ ГШ ВС РФ, которые находятся в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

«Анализ имеющихся у контрразведки материалов позволяет выделить основные информационные направления... деятельность агентов, информаторских сетей, агентурно-боевых групп российской военной разведки разоблачена на территории 11 областей - всех юго-восточных областей Украины, а также столичного региона», - добавил он.

«В 2018 году 46 человек стали фигурантами 165 уголовных производств по статье 111 УК (государственная измена), также 10 человек стали фигурантами уголовных производств по статье 114 УК (шпионаж), четырем из них объявлено о подозрении в совершении преступления. Это речь идет об иностранных гражданах», - отметил Нестюк.