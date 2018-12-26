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Киев парализовали 9-балльные пробки (карта)

18:13, 26 декабря 2018
Общество
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В Киеве образовались многочисленные пробки / УНИАН

По состоянию на 18.00 в Киеве образовались многочисленные пробки. Затруднения в движении транспорта наблюдаются почти на всех главным дорогах столицы.

Согласно данным сервиса Google Maps, пробки оцениваются в 9 баллов.

Больше всего движение затруднено в центре города, в частности - на бульваре Шевченко, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинке и улице Мечникова. Также парализовано движение по мосту Метро в сторону левого берега.

Пробки в центре Киева / скриншот Google Maps

Стоят автомобили на проспекте Лобановского и Воздухофлотском, Чеколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана и Елены Телиги, а также в районе метро "Выдубичи".

Затруднено движение по Кольцевой дороге на участке от проспекта Леся Курбаса до Одесской площади.

скриншот Google Maps

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды в снежных заносах застряли 800 автомобилей, среди них - 12 автобусов с пассажирами. В 3 областях движение транспорта ограничено.

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Теги: #Киев#пробки Киев