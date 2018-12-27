Пять дней до новой жизни: как все-таки выполнить собственные новогодние цели

В конце уходящего года привычно подводить его итоги. Изучать былые планы, цели, составленные на прошлый новый год, соотносить их с текущей ситуацией. Простыми словами: что было, как стало… Как показывает практика, многие прекрасные цели так и остаются просто записанными на бумаге. А планы построить «новую жизнь», к которым вроде бы со всей серьезностью относились год назад, в очередной раз не исполнились.

По мнению практического психолога Антонины Юрченко, реализации наших новогодних целей мешает их перегруженность и отчасти не реалистичность. Типичная ситуация: человек запланировал себе список целей из пятнадцати пунктов. Однако выполнить их все в обозначенный срок с ресурсами этого человека просто невозможно. «К примеру, была цель: "купить квартиру в новом году". Но человек зарабатывает не так много. В итоге, цель не достигнута, и это подрывает его уверенность в себе. Но можно ведь видоизменить пункт плана, оценив предварительно заработок и расходы: "хочу собрать деньги на первоначальный взнос"», – рассказывает психолог.

Услышьте себя

По словам Юрченко, ставя перед собой определенную цель, не все понимают свои настоящие желания. «К примеру, популярная цель "пойду в спортзал худеть к лету", вроде бы о желании изменить форму тела. Но если копать глубже, то за этими планами стоит желание любить себя больше, стремление к переменам», – объясняет психолог.

Умение слышать себя особенно важно в постановке новогодних карьерных целей – новая работа, смена деятельности, руководящая должность и т.д. Консультант по профориентации Анна Ризниченко отмечает, что, к сожалению, многим свойственно гнаться за вирусными мечтами и, на самом деле, не своими целями. Простой пример – пресловутая американская мечта: большой дом, собака, гараж на две машины. «Человек ставит перед собой такую цель, не задумываясь, а нужен ли ему этот дом? Аналогию можно провести и в карьере», – считает Ризниченко.

Рассуждая о постановке карьерных целей на будущий год, эксперт рекомендует делать их более гибкими. Чтобы по ходу выбранной траектории движения их можно было менять. Кроме того, цели нужно ставить, находясь в ресурсном физическом и эмоциональном состоянии. Чувствуете в себе энергию и желание планировать карьерное развитие на будущий год сейчас – вперед. Но если сил нет, не можете дождаться конца рабочего года – прислушайтесь к себе.

Если нет возможности взять отпуск, приходя домой, не занимайтесь рабочими вопросами. И уж точно не изводите себя мыслями: «куда двигаться дальше». Позвольте себе отдохнуть – это первое, что нужно сделать.

«На своих консультациях я прошу анализировать текущую ситуацию, ведь не всегда нужны кардинальные перемены и резкое сжигание мостов. Может быть, сейчас какая-то семейная ситуация влияет на вашу жизнь и, соответственно, на работу. Может быть, вам нужно поговорить с руководителем», – объясняет Анна Ризниченко.

Только разобравшись в текущей ситуации, уже думайте о движении. Можно воспользоваться принципом так называемого колеса карьеры. В нем восемь граней, которые позволяют минимально проанализировать, что делать в своей профессиональной сфере дальше. Первая грань – это доход. Нужно спросить себя, устраивает ли он вас. А если хотите зарабатывать больше, то, как можете этого достичь. Вторая грань – автономность принятия решений (комфортно ли вам в нынешнем положении с точки зрения иерархии в компании). Третья грань – устраивает ли вас рабочий график. Четвертая – коллектив. Пятая – признание (получаете ли вы желаемое признание на своем нынешнем месте). Оставшиеся три грани касаются ваших сильных сторон, реализации профессионального интереса, развития.

Также важно владеть информацией о рынке труда и открытых вакансиях. Ведь тем, кто не «держит руку на пульсе», может казаться, что только в данной компании возможна профессиональная реализация.

Если вы всерьез настроены на перемены в карьерной сфере в предстоящем новом году, обратите внимание на несколько моментов. Во-первых, важно иметь качественное и интересное резюме, чтобы его хотелось открыть и прочесть. Во-вторых, эксперт рекомендует писать сопроводительные письма, письма-благодарности, задействовать «слабые связи» (подумайте, кто из ваших знакомых может быть полезен в поиске новой работы, кому-то вас посоветовать и т.д.).

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«И еще вспомню о таком отличном упражнении, как «смерть самурая». То есть, когда мы чего-то сильно боимся, страшимся принять решение, нужно представить самый худший вариант. Что самое плохое произошло. Прокрутив его в голове, мы отчасти успокаиваемся, и становится понятнее, куда двигаться дальше», – убеждена консультант по профориентации Анна Ризниченко.

Будьте постепенными

Еще одна распространенная, кочующая из года в год цель – это вариации на тему «начать правильно питаться/похудеть». Диетолог Дмитрий Колесниченко считает, что новогодние цели в области оздоровления ставить действительно нужно. Но важно помнить о необходимой постепенности в процессе их реализации, ведь нашему организму нужно время на перестройку.

«Увы, обычно, когда люди ставят себе цель, к примеру, похудеть, то думают, что это должно произойти через неделю. То есть человек, который ничего не делал со своим питанием до этого, резко начинает искать какие-то дикие диеты (которые могут ему навредить). Естественно, надолго его не хватает, срывается», – рассказывает Колесниченко.

Кроме того, предательски долгие новогодние праздники также не на руку реализации упомянутой цели. Тем, кто не придерживался правильного питания до праздников, и не готов начинать новую жизнь уже с первого января, диетолог рекомендует следовать нескольким простым принципам. Во-первых, относится к блюдам, как гурман: не стремиться съесть побольше, а попробовать. Во-вторых, пить больше воды. В-третьих, не заставлять стол сразу всеми блюдами – смена блюд полезно сказывается на организме в ходе застолья. В перерывах нужно больше шевелится, выходить на прогулку, танцевать.

«В общем, постараться поменьше съесть за эти праздники. И взяться за себя, уже поставив точку, 14-15 января. Опять-таки, перестраивайтесь не резко. Берем одну здоровую привычку, к примеру, завтракать или пить воду – работаем над ней две-три недели. Только закрепив одну привычку, переходим к следующей», – подчеркивает Колесниченко.

Как стать здоровее, если нет готовности кардинально менять питание? Лайфхак от эксперта. Пусть в 2019 году у вас появятся хотя бы три полезные привычки. Наладьте режим жизни и отдыха (вовремя ложитесь спать, в идеале, до 22:30). Уменьшайте свои ужины (это не должен быть самый большой прием пищи). Пейте воду.

Кстати, последние несколько лет к Колесниченко стало обращаться все больше клиентов не с проблемами лишнего веса, а именно с запросом на поддержание здоровья. Народ уже хочет разбираться в том, как выбирать и совмещать продукты, поддерживать здоровье свое и своих детей.

Ищите себе компанию

«Начать регулярно заниматься спортом» – примерно так звучит еще одна бессменная цель многих новогодних списков-планов. Но только энтузиазма новогодней ночи для постоянной мотивации обычно не хватает, тренировки постепенно уходят на задний план, пропускаются, сводятся к минимуму. Типичная история. В итоге, к концу декабря вновь появляется необходимость включать пунктик «регулярный спорт» в список новогодних целей.

Тренер и руководитель киевской фитнес-студии «Фактура» Ксения Литвинова отмечает, что причин таких вот неудач может быть немало. Но одна из основных – неправильные тренировки (даже если человек занимался с тренером) и в результате появление каких-то дискомфортных ощущений. «Может начать болеть спина, суставы, и человек бросает свои занятия. Начинает говорить: "мне нельзя, мне лучше, когда я не занимаюсь"», – объясняет она.

Вторая причина – пропавший интерес. Людям становится скучно от одних и тех же нагрузок, организм привыкает, эффект уже не тот и, соответственно, снижается мотивация. «Но я убеждена: абсолютно для каждого можно найти активность по темпераменту и интересам. Это мой принцип по жизни. Можно танцевать, ходить на охоту. Это ведь тоже активность. Даже если человек болен, он должен двигаться, какой эта активность должна быть - вопрос другой», – подчеркивает Литвинова.

Многие бросают тренировки из-за финансовой составляющей. «Берут тренера на месяц-два, говорят, мол, "потом посмотрим". Эти слова, кстати, уже предполагают, что человек может исчезнуть… При этом, в рестораны, кафе люди ведь продолжают ходить, хотя на это нужно намного больше денег, чем на занятия спортом», – обращает внимание тренер.

Чтобы не зайти на очередной замкнутый круг, и в 2019 году точно добиться поставленной цели регулярно заниматься спортом, в первую очередь, нужно правильно сформулировать свою цель. Почему вы хотите тренироваться? – Для здоровья, для подружки, для платья, для новой жизни. Без четко понятной цели никто не станет реально и регулярно заниматься.

Если понимаете, что фраза «сказал – сделал» – это не о вас, дайте обещание измениться не только себе, но и другим. Как можно большему количеству людей, включая тренера. Для вас это будет уже другая зона ответственности. «Плюс, мотивируйте себя, поощряйте подарками. К примеру, понравилось платье дорогое, но через несколько месяцев тренировок оно село бы на вас идеально. Отзанимались – купите. Вы заслужили. Поощрение необходимо», – подчеркивает Ксения Литвинова.

Также, по ее словам, важно общаться с людьми, которые уже сегодня ведут активный образ жизни. Ищите компанию, подключайте к переменам семью. «Ведь, если ты приходишь домой, а у тебя там ежедневное пиво на столе, то удержать позиции будет достаточно сложно. Любой в итоге сорвется», – объясняет тренер.

С чего начать, если нет готовности идти в спортзал? Лайфхак от эксперта. Начните свои колоссальные перемены в жизни с трех полезных привычек. Хотя бы пятнадцать тысяч шагов в день при любой погоде и состоянии ходите пешком. Откажитесь от вредного сладкого (мучное, печенье). И уберите из жизни алкоголь.

Просите о помощи

Кстати, цель «не пить алкоголь», «меньше пить» и т.д. – тоже довольно распространенный пункт в новогодних планах – куда более номинальный, чем остальные. Желающие похудеть, съев все оливье, условно, хотя бы на какой-то период придут в спортзал. А вот желающих избавиться от зависимостей, в частности, алкогольной, с первого января в клиниках не прибавляется.

«Прийти почистить организм перед праздниками, решить какие-то свои вопросы, связанные с зависимостью, чтобы переосмыслить жизнь – это, к сожалению, ситуация утопическая. Я этого никогда не наблюдаю», - сетует психиатр и нарколог Владислав Сова.

Наоборот, в период двухнедельных новогодних праздников наблюдаются рецидивы. Психиатры, наркологи, гастроэнтерологи, хирурги – все эти специалисты ждут вала пациентов с осложнениями на фоне срывов, возобновления употребления алкоголя, наркотиков, нарушения диеты и всего остального.

По словам Совы, в девяноста процентах случаев пациента заставляют обращаться за помощью уже внешние факторы – нарушение физического здоровья, давление со стороны родственников, угроза потери работы или жизни. Ведь, во-первых, в нашем обществе не сформирована привычка заранее беречь свое здоровье. «И отсюда такое огромное количество проблем. У нас до сих пор обращение к специалисту моего профиля воспринимается так: «ты что – больной, не можешь сам справиться, не можешь сделать усилие воли», – рассказывает психиатр, добавляя: если у человека есть проблема с зависимостью, сила воли здесь уже не работает. Как и критика к себе.

Во-вторых, людям свойственно считать «со мной такое не произойдет», «зависимость - это не обо мне». В-третьих, как реабилитации, так и лечению вредит токсичное окружение, отсутствие правильно поставленной цели, отсутствие квалифицированной помощи.

«Я часто работаю с пациентами, которые приходят разочарованными с опытом неудачного лечения. Они уже настроены категорично: «Вы все сволочи-шарлатаны, ах, вы еще хотите, чтобы я жизнь свою менял? Да будьте вы прокляты, я вам не верю, это обман», – рассказывает врач.

«Плюс, все ищут чуда. Чтобы пришел к врачу, тот провел рукой, дал волшебную таблеточку - все прошло», – добавляет он.

Тем, кто все-таки не безразличен к себе и своему здоровью, Владислав Сова напоминает: любой уважающий себя человек должен заниматься самоанализом. То есть, оценивать свои психоэмоциональные реакции, свое настроение, физическое состояние. Предпринимать меры по профилактики возникновения серьезных проблем, а если человек отмечает за собой изменение настроения, поведения, физического состояния и т.д, важно вовремя обращаться за помощью к специалисту.

Будьте готовы прикладывать усилия

Психолог Антонина Юрченко убеждена: если хочется выполнимого плана, чтобы было ощущение движения жизни – лучше составлять новогодний план со специалистом. Это может быть коуч-тренер или психолог, человек, который предаст объемности вашему плану. Ведь сами мы можем не замечать и не учитывать многие вещи о себе, как о том, чего нам не хватает, так и о том, что у нас есть.

Юрченко считает, что лучше всего составить свой список новогодних планов, прийти с ним к специалисту и начать по пунктам разбирать. Что это за пункт и зачем он нужен? – Практика показывает, что при таком разборе половина строчек сразу исчезает. Потом отложить список на пару дней, перечитать снова, что-то вычеркнуть или добавить. «Если человек пишет "хочу в этом году подтянуть свой английский", – понять, зачем. Нужно по работе, планируешь уехать за границу? Если для общего развития, то мотивация очень низкая», – объясняет эксперт.

Кстати, основательница киевской школы английского языка Progress Анна Романишина обращает внимание, что многие дают себе новогодние установки на изучение иностранного языка только из-за чувства стыда от незнания. Ведь, к сожалению, в нашем обществе необоснованно считается, что не знать английский – стыдно. «Но мне кажется, если он вам не нужен и не было времени его выучить, ничего стыдного в этом нет. Будет нужно - выучите», – говорит она.

Так или иначе, изучение иностранного языка действительно стабильно присутствует в новогодних обещаниях. Поэтому уже с первых чисел января языковые школы начинают получать заявки от потенциальных «студентов». «Даже мне в личные сообщения пишут: «Аня, я пообещал себе с Нового года учить язык, что можно сделать…», – рассказывает Романишина.

Тем, кто серьезно настроен на занятия языком в 2019 году, она советует в первую очередь ответственно подойти к выбору школу и преподавателя. Походить на пробные уроки в несколько школ, присмотреться. Не делать случайный выбор, основанный только на рекламе или территориальной близости школы к дому/работе.

Во-вторых, определите себе конкретный временной промежуток на занятия в будущем году, правильно обозначив свою цель. Так, эмоциональная формулировка «выучить английский» здесь не сработает. Поставив себе такую «новогоднюю цель», ничего в итоге не добьешься – цель, опять-таки, будет кочевать из года в год.

«Потому что формулировка «выучить английский» - это непонятно, о чем. Я бы ставила цель, например, за год повысить английский на два уровня (один уровень занимает примерно четыре месяца). Или даже один уровень, найти за год четыре месяца можно», – объясняет Анна.

Простыми словами: нужно формулировать обозримые цели. Чтобы можно было измерить уровень их выполнения. А уровни в изучении языка интернациональные, не зависят от школы или даже страны. Проходишь уровень, сдаешь тест – если все отлично, идешь дальше.

Перед тем, как пойти в школу, изучите свое расписание, чтобы понять, сможете ли выделить время для занятий. Для взрослых это, на самом деле, непростая задача. Работа, семья, хобби, дети. «До того, как отдать деньги школьной администрации, подумайте за счет чего вы себе аккумулируете эти резервы времени. Сами по себе они точно не появятся», – подчеркивает Романишина.

Кроме того, важно себя правильно настроить: легко не будет, придется прикладывать постоянные усилия. Анна убеждена: одна из главных причин того, почему многие «не добивают» английский – это рекламная история о том, что учить язык просто. «Английский за 30 уроков», «Английский в любое удобное время» – крупные сетевые школы этим очень особенно грешат. «Эта рекламная история о том, что "не нужно напрягаться", въелась в головы людей. И когда человек приходит в школу заниматься, а ему нужно напрягаться, он думает, либо со мной что-то не так, либо это школа не та. В итоге многие кочуют из школы в школу», – говорит она.

Тем, кто ранее уже изучал язык, но считает, что «все забыл», здорово интегрировать язык в свою жизнь. Есть масса вариантов, в зависимости от уровня. Даже с начинающим и средним уровнем можно читать адаптированные книги. «Не обязательно читать каждый день. Если можете хотя бы раз в неделю на полчаса себя опускать в английскую атмосферу, этого достаточно, чтобы язык не уходил», – подчеркивает преподаватель.

Чтобы оставаться в потоке языка, полезно также посещать разговорные клубы, пытаться общаться с местными в путешествиях. Можно перевести телефон на английский, десять минут в неделю уделять тому, чтобы послушать TED и многое другое.

Когда начинать искать школу? Лайфхак от эксперта. Рациональнее уже сейчас. Ведь в школах проводиться не так много тестирований, есть время осмотреться без спешки. Плюс, если присоединиться к группе, то получите не только больше внимания преподавателя (в конце года всегда меньше учеников), но и возможность спокойненько закончить курс. Ну, и в новогоднюю ночь будете собой довольны. Ведь подготовительные шаги к вашей цели уже сделаны.

В свою очередь, Антонина Юрченко отмечает, что важно понимать, как технически может быть реализован каждый пункт вашего новогоднего плана. К примеру, цель: найти такого-то партнера, влюбиться. Человек написал данный пункт и все – ждет чудо. А вместо этого, нужно подумать, где вы можете встретить желаемый типаж, и, как минимум, начать бывать в этих местах.

Кроме того, психолог рекомендует большую годичную цель полезно разбивать на этапы. Тогда понятно будет, движетесь ли вы и с какой скоростью. И можно будет что-то скорректировать «по ходу пьесы». «Краткосрочное планирование дает ощущение, что все получается. Положительное подкрепление мотивирует двигаться дальше. А когда цель грандиозна и далека, может просто не хватить запала», – отмечает психолог.

Что делать, если переживаешь стресс от изменений? Лайфхак от эксперта. Во-первых, это нормально. Любые изменения, положительные или отрицательные, вызывают стресс. Очень хорошо иметь рядом с собой поддерживающего специалиста. Это может быть психолог, бизнес-тренер, наставник, которому доверяете. Чтобы можно было ему рассказывать о тревогах, страхах и сомнениях, а этот человек отвечал вам: «Смотрите, у вас уже получается...». Ведь, находясь в стрессе, особенно, имея завышенные требования к себе, люди нередко могут не замечать признаков правильности принятого решения.

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В общем, если в процессе подведения черты относительно уходящего года вы почувствовали себя, как минимум, неудачником – не отчаивайтесь. Новый год на то и новый, чтобы давать нам больше моральных сил для перемен. Главное, стараться все-таки больше не повторять прошлые ошибки, а руководствоваться в своих целях нашими экспертными рекомендациями. Плюс, не помешает взять себя на заметку известный принцип коучей и психологов: «Целься в солнце, попадешь хотя бы в луну». Действуйте!

Ирина Шевченко