Появились первые фотографии с места смерти "Скрябина"
12:01, 02 февраля 2015Общество
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ДТП произошло около 8:20 возле села Лозоватка. Внедорожник, в котором находился певец, столкнулся с молоковозом.
Место аварии / 1kr.ua
По информации пресс-службы ГУ МВД в Днепропетровской области, в результате ДТП пострадали также две женщины, сообщает 1kr.ua.
/ 1kr.ua
На месте работают спасатели, которые достают пострадавших из автомобиля с помощью специального оборудования.
/ 1kr.ua
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