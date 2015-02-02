Появились первые фотографии с места смерти "Скрябина"

12:01, 02 февраля 2015
Общество
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ДТП произошло около 8:20 возле села Лозоватка. Внедорожник, в котором находился певец, столкнулся с молоковозом.

Место аварии / 1kr.ua

По информации пресс-службы ГУ МВД в Днепропетровской области, в результате ДТП пострадали также две женщины, сообщает 1kr.ua.

/ 1kr.ua

На месте работают спасатели, которые достают пострадавших из автомобиля с помощью специального оборудования.

/ 1kr.ua

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