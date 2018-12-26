На Полтавщине из-за снегопада тысячи авто стоят в 20-километровой пробке (фоторепортаж, видео)

Полтавская область полностью ограничила движение транзитного автотранспорта из-за снегопада.

Полтавская область полностью ограничила движение транзитного автотранспорта по территории региона из-за сильного снегопада.

Об этом УНИАН сообщил начальник областного управления Нацполиции Андрей Замахин.

По его словам, с 11 часов утра среды, 26 декабря, в области полностью ограничено движение транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный).

Также, согласно поручению главы Полтавской обладминистрации Валерия Головко, органы местного самоуправления и главы райгосадминистраций должны провести с населением работу, призывая водителей по возможности избегать поездок частным автотранспортом.

Руководство области также намерено обратиться к «Укрзализныце» с просьбой предоставить дополнительные поезда для перевозки пассажиров.

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"Затруднено движение на автодороге М-03, между с. Красногоровка Великобагачанского р-на и с. Красное Хорольского р-на (пробка около 20 км), - рассказал председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По словам Чечеткина, полиция перекрыла движение для работы техники автодора, однако периодически пропускает транспорт. Всего к работам привлечено 9 единиц техники и 17 человек, в том числе от ГСЧС 5 единиц техники и 10 человек, из них 3 передвижных пункта обогрева.

"Также затруднено движение на автодороге Золотоноша – Кременчук (трасса Н-08) вблизи с. Липовое. В заторе находятся около 50 автомобилей. Организован пункт обогрева в помещении школы с. Святиловка (размещено 125 человек). Всего привлечено 9 единиц техники и 21 человек, в том числе от ГСЧС 4 единиц техники и 14 человек, из них 2 передвижных пункта обогрева", - сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за снега было ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

26-27 декабря на большей части территории страны временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.