Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов (видео)

Засыпанные снегом в вечернее время, они уже восхитили горожан. Сюда даже в метель приходят целыми семьями.

Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов - все это - светящиеся скульптуры.

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Засыпанные снегом в вечернее время, они уже захватили горожан. Сюда даже в метель приходят целыми семьями, чтобы увидеть диковинку. Дети и взрослые не только устраивают бесплатные фотосессии, но и катаются на санках между фигур.

Световое царство цветов открыли на территории парка, который много лет был в запущенном состоянии.