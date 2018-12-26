цей матеріал доступний українською

Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов (видео)

10:21, 26 декабря 2018
Общество
281 0
Засыпанные снегом в вечернее время, они уже захватили горожан \ УНИАН

Читайте такжеВ центре Днепра открыли бесплатный каток (видео)

Засыпанные снегом в вечернее время, они уже захватили горожан. Сюда даже в метель приходят целыми семьями, чтобы увидеть диковинку. Дети и взрослые не только устраивают бесплатные фотосессии, но и катаются на санках между фигур.

Световое царство цветов открыли на территории парка, который много лет был в запущенном состоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр