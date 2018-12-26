Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов (видео)
10:21, 26 декабря 2018Общество
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Засыпанные снегом в вечернее время, они уже восхитили горожан. Сюда даже в метель приходят целыми семьями.
Засыпанные снегом в вечернее время, они уже захватили горожан \ УНИАН
Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов - все это - светящиеся скульптуры.
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Засыпанные снегом в вечернее время, они уже захватили горожан. Сюда даже в метель приходят целыми семьями, чтобы увидеть диковинку. Дети и взрослые не только устраивают бесплатные фотосессии, но и катаются на санках между фигур.
Световое царство цветов открыли на территории парка, который много лет был в запущенном состоянии.
Клумба одуванчиков и поляна фламинго: в Днепре открыли зимний парк цветов
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