Нацгвардия начала патрулировать границу Украины с самопровозглашенным Приднестровьем
Около тысячи бойцов Нацгвардии усилят охрану границы с Приднестровьем.
В пограничные отряды командировали бойцов, которые вернулись из зоны АТО, говорится в сюжете ТСН.
Они вместе с пограничниками будут патрулировать границу с непризнанной республикой. Речь идет об участке длиной в 140 километров.
Также вместе будут стоять на блокпостах, обустроенных на трассах, которые ведут от пунктов пропуска в Украину.
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"Они находились в зоне АТО. Там сотрудничали на восточных рубежах. Ребята понимают, что им надо делать и мы им помогаем в этом", - рассказал инспектор пограничной службы Виктор Боднар.
Жители близлежащих сел сначала настороженно встретили появление вооруженных мужчин в незнакомой форме.
Впрочем, после разъяснительной работы люди начали даже помогать новоприбывшим - приносить продукты и стройматериалы для укрепления блокпостов.