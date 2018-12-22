Квартирные аферисты открыли охоту на жилье

Занимаясь переоформлением квартиры или получением наследства, можно столкнуться с жестокой реальностью того, что жилье уже кем-то присвоено.

Сезон охоты аферистов за недвижимостью вновь начался и в последнее время подобных случаев мошенничества становится всё больше. Именно поэтому, занимаясь переоформлением квартиры или получением наследства, можно столкнуться с жестокой реальностью того, что жилье уже кем-то присвоено.

Управляющий партнер юр. компании «Касьяненко и партнеры» смог пролить свет на схемы подобного незаконного присвоения.

Как утверждает Дмитрий Касьяненко, то подобные дела – это вовсе не редкость для их компании – www.kasyanenko.com.ua. В большинстве случаев мошеннические действия происходят через доступ к реестру имущественных прав.

− «Был случай, когда в нашу компанию обратился гражданин Т. Иван. С его слов мы выяснили, что он получил в наследство квартиру от своей соседки. После её смерти в 2012 году он не смог оформить право собственности, так как квартира уже была продана в 2010 году, а в реестре можно было найти запись об этом, сделанную частным нотариусом. Наш клиент был сильно удивлен сложившейся ситуацией, так как знал, что его соседка проживала в квартире до самой смерти и оплачивала все счета по своему жилью. Адвокаты компании смогли получить информацию от этого частного нотариуса, и выяснилось, что никакого подтверждения сделки купли-продажи не было. Мошенники смогли проникнуть в реестр, используя подпись нотариуса, и переоформили недвижимость. Наши юристы всё же добились в дальнейшем признания права собственности за Т. Иваном».

Дмитрий Касьяненко подтверждает тот факт, что пожилые люди чаще всего становятся жертвами аферистов.

− «Также был случай, когда за консультацией к нам обратился Андрей Ч. Одинокая знакомая завещала ему квартиру в наследство, но когда наш клиент пришел к нотариусу, то выяснилось, что в другой конторе на это же наследство претендует якобы внук покойной женщины. Андрея Ч. сильно озадачила данная информация, так как он точно знал, что родственников у его знакомой не было. Юристы нашей компании всё же добились того, чтобы это дело попало на рассмотрение в комиссию по жалобам в сфере госрегистрации. В дальнейшем суд признал право собственности за нашим клиентом».

На сайте компании «Касьяненко и партнеры» www.kasyanenko.com.ua можно также обнаружить информацию о том, что жилищные аферисты обманывают не только пожилых людей, но и юридические лица. Дмитрий Касьяненко поделился историей о том, что юристам их компании пришлось защищать даже интересы жилищно-строительной компании, у которой забрали квартиру, подделав документы передачи жилья и регистрации права собственности на него:

− «Аферисты тогда, как выяснилось, даже пытались выйти сухими из воды, занимаясь перепродажей жилья. Но это им не удалось, так как наши адвокаты ходатайствовали о получении регистрационных документов и настояли на проведении экспертизы почерка подписи на соответствующих бумагах. Суд вынес решение, за которым застройщик смог вернуть себе имущество, забранное у него обманным путём».