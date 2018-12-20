Полиция усилит охрану церквей на время праздников

В частности речь идет об охране храмов.

С 19 декабря полиция начала подготовку к обеспечению правопорядка во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

В частности речь идет об охране храмов, отметил он.

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«Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача – это соблюдение правопорядка без исключения», – заявил заместитель председателя Нацполиции, пишет Радио Свобода.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы полиция находилась вблизи храмов, церквей и мест, где проходят религиозные мероприятия.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, избравшего ее предстоятелем митрополита Епифания.

Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения томоса.