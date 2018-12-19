В Одессе суд определил залог почти 600 тысяч гривень женщине-водителю, которая сбила на смерть девушку и ребенка

Пенсионерка на авто сбила двух пешеходов 2 июня на Тираспольском шоссе.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы определил залог в размере почти 600 тыс. грн женщине-водителю, смертельно травмировавшей 2 июня на Тираспольском шоссе 3-летнего ребенка и девушку.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, райсуд рассматривает уголовное производство по обвинению пенсионерки в совершении нарушений правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что 19 декабря суд продолжил исследовать письменные доказательства стороны обвинения. Кроме того, сторона защиты заявила ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемой, не связанной с содержанием под стражей.

Защита сослалась на то, что существуют новые обстоятельства, которые не рассматривались судом при вынесении предыдущего постановления. В частности, речь об ухудшении состояния здоровья обвиняемой, что подтверждено медицинской справкой.

«Суд частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения и определил залог в размере 576,3 тыс. грн», - сообщили в суде.

Следующее судебное заседание назначено на 18 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 июня в Одессе на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 68-летнея женщина, совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погиб ребенок, 2015 года рождения, 20-летнюю девушку доставили в больницу, где она скончалась от травм, несовместимых с жизнью. ДТП произошло на глаза матери ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Водителя задержали.

4 июня на протяжении нескольких часов местные жители перекрывали Тираспольское шоссе с требованием установить светофор на месте, где произошла трагедия.

5 июня Приморский райсуд Одессы поместил виновницу ДТП в СИЗО без права внесения залога.

В сентябре было завершено расследование, дело передали в Малиновский райсуд Одессы.