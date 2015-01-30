ПАСЕ направит миссию в РФ для изучения ситуации с Савченко

Надежда Савченко, избранная осенью народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина", получила статус члена ПАРЕ, сообщиет Би-би-си.

Читайте такжеСавченко этапируют в тюремную больницу и "шьют" новое дело

В понедельник ПАСЕ предоставила заключенной украинке международный иммунитет и призвала российские власти немедленно освободить ее.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была похищена боевиками в Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6. 15 декабря 2014 года Надежда Савченко объявила голодовку.