ПАСЕ направит миссию в РФ для изучения ситуации с Савченко
14:58, 30 января 2015Общество
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит специальную миссию в Россию для изучения ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко.
REUTERS
Надежда Савченко, избранная осенью народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина", получила статус члена ПАРЕ, сообщиет Би-би-си.
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В понедельник ПАСЕ предоставила заключенной украинке международный иммунитет и призвала российские власти немедленно освободить ее.
Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была похищена боевиками в Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6. 15 декабря 2014 года Надежда Савченко объявила голодовку.
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