На «границе» аннексированного Крыма и Украины тайком роют огромный ров – СМИ

Об этом Центру журналистских расследований сообщил очевидец, передают Крым. Реалии.

По его словам, ров копают при выезде из Крыма с левой стороны, перерыто уже около 500 метров.

«Видно четыре больших экскаватора, два больших 40-тонных самосвала, много людей. Издали невозможно определить, гражданские это или военные. Роют ров и землю сразу вывозят в поле», – рассказал очевидец.

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Узнать кто и зачем роет землю в таких масштабах ему не удалось, к мужчине подошел человек в гражданском и порекомендовал «не лезть не в свои дела».

«Подошел человек в гражданской одежде и сказал, что фото и видеосъемка запрещены. Будут изымать всю фиксирующую аппаратуру, даже видеорегистраторы», – рассказал очевидец.