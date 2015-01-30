На «границе» аннексированного Крыма и Украины тайком роют огромный ров – СМИ
На административной границе Крыма и материковой Украины в районе поста Чонгар роют ров. Копают вдоль границы со стороны полуострова. Работает много техники.
Об этом Центру журналистских расследований сообщил очевидец, передают Крым. Реалии.
По его словам, ров копают при выезде из Крыма с левой стороны, перерыто уже около 500 метров.
«Видно четыре больших экскаватора, два больших 40-тонных самосвала, много людей. Издали невозможно определить, гражданские это или военные. Роют ров и землю сразу вывозят в поле», – рассказал очевидец.
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Узнать кто и зачем роет землю в таких масштабах ему не удалось, к мужчине подошел человек в гражданском и порекомендовал «не лезть не в свои дела».
«Подошел человек в гражданской одежде и сказал, что фото и видеосъемка запрещены. Будут изымать всю фиксирующую аппаратуру, даже видеорегистраторы», – рассказал очевидец.