Экс-"виагра" рассказала о тайном романе с Меладзе

Ради певицы Меладзе расставался с бывшей женой Ириной и ушел из семьи.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые тайно поженились два года назад, в начале романа столкнулись с критикой. Их роман стал поводом для громкого скандала.

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Ради певицы Меладзе расставался с бывшей женой Ириной и ушел из семьи. Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что пережила трудный период.

"Мы пытались сохранить свое пространство хоть как-то! Не впускать! Ох, это был непростой период. За мной ездили и как-то караулили. И все это, конечно, в какое-то состояние вводило, в нервное и депрессивное. Я считаю, что любовь побеждает все! Наверно, это дает мне силы не вступать в эти дискуссии во все. Ситуация неоднозначная и сложная для большинства. Наверно, они поэтому меня осуждают. Я не смогу с каждым лично поговорить, не смогу каждому лично что-то объяснить. Поэтому я выбрала вообще не разговаривать об этом", - цитирует артистку издание "Стархит".

Участница популярного коллектива подарила артисту двоих сыновей, Константина и Луку. В 2014 году они официально оформили свои отношения. Исполнитель был женат на Ирине Меладзе, от которой у него растут три дочери. Брак пары продлился 25 лет.