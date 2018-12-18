Праздничная лихорадка: эксперты рассказали, как выбирать сладкий новогодний подарок (видео)

Эксперты не советуют покупать готовые сладкие наборы - туда часто кладут некачественные и несвежие конфеты.

Время покупать сладкие подарки детям. Журналисты исследовали эту тему, и выяснили, как выбирать конфеты.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Эксперты не советуют покупать готовые сладкие наборы - туда часто кладут некачественные и несвежие конфеты. На упаковке указана только дата производства - упаковки конфет. Срок годности каждой конфеты должен быть обозначен на коробке.

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Также стоит обращать внимание, чтобы была пометка "ДСТУ" - государственный стандарт Украины. Если вам не дали доказательство, что конфеты не просрочены - сфотографируйте конфеты, чек, напишите жалобу и отправьте материалы в Госпродпотребслужбу.

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