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Праздничная лихорадка: эксперты рассказали, как выбирать сладкий новогодний подарок (видео)

20:40, 18 декабря 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Эксперты не советуют покупать готовые сладкие наборы - туда часто кладут некачественные и несвежие конфеты. На упаковке указана только дата производства - упаковки конфет. Срок годности каждой конфеты должен быть обозначен на коробке.

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Также стоит обращать внимание, чтобы была пометка "ДСТУ" - государственный стандарт Украины. Если вам не дали доказательство, что конфеты не просрочены - сфотографируйте конфеты, чек, напишите жалобу и отправьте материалы в Госпродпотребслужбу.

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Теги: #Новый год#подарки#конфеты