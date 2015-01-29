Обвиняя россиянку в госизмене, РФ признает факт отправки своих военных в Украину – журналист

Такое мнение в своем блоге на "Эхо Москвы" высказал журналист Антон Орехъ, передает Espreso.tv.

"Значит, если Давыдова сказала про русских солдат, которых отправили в Украину и ее за это судят, значит, она сказала правду? Значит, действительно солдат туда отправляют? Потому что, если все это выдумка, то какая же тут измена? Это была бы клевета, а не измена. Изменой можно считать разглашение реальных секретов, а не распространение слухов. И кстати: а тот вояка, который государственную тайну растрепал - его не хотят разыскать и наказать? Или ему медаль за героизм дадут, пока мать семерых детей в СИЗО будет отдыхать?", - отметил журналист.

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Напомним, против жительницы Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в пользу Украины. Светлана Давыдова в апреле 2014 года обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с ее домом военная часть опустела и солдаты могли быть направлены в Донецк.