Названа победительница ''Мисс Вселенная 2018'' (фоторепортаж, видео)
Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018» на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.
Корону новой «Мисс Вселенной» вручила победительница прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, отмечено на странице конкурса в Твиттер.
Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh— Miss Universe (@MissUniverse) 17 декабря 2018 г.
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Как сказано на сайте конкурса, 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Как сообщал УНИАН, красотки устроили шоу в купальниках на конкурсе "Мисс Вселенная".