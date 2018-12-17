Названа победительница ''Мисс Вселенная 2018'' (фоторепортаж, видео)

Победу в конкурсе одержала филиппинка Катриона Грэй.

Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018» на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.

Корону новой «Мисс Вселенной» вручила победительница прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, отмечено на странице конкурса в Твиттер.

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Как сказано на сайте конкурса, 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Как сообщал УНИАН, красотки устроили шоу в купальниках на конкурсе "Мисс Вселенная".