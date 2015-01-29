В Сумской области при столкновении "Урала" и школьного автобуса пострадали 11 детей

Как сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в Сумской области, около 9 часов утра в дежурную часть Роменского горотдела милиции поступило сообщение от директора школы в селе Глинск, что недалеко от села Чеберяки школьный автобус, который вез детей на уроки, попал в ДТП.

На месте происшествия сотрудники милиции установили, что на автодороге произошло столкновение школьного автобуса и грузового автомобиля "Урал".

В автобусе находилось 15 детей школьного и дошкольного возраста, которые ехали в глинскую школу. 11 из них доставлены в больницу для предоставления медицинской помощи.

Сотрудники милиции выясняют все обстоятельства ДТП и начали уголовное производство по ст. 415.1 Уголовного кодекса ("нарушение правил вождения или эксплуатации машин"), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.