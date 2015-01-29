Во Львове восстанавливают патрулирование города силами общины

12:36, 29 января 2015
Общество
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Во Львове с четверга, 29 января, возобновляется общее пешеходное, велосипедное и автомобильное патрулирование города силами городской громады.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время сессии Львовского городского совета городской председатель Львова Андрей Садовый.

Общую координацию всех желающих приобщиться к охране города будет осуществлять Центр безопасности города.

Читайте такжеВо Львове убили известного бизнесмена«Это очень сложное время в истории страны и мы должны максимально заботиться о безопасности. Мы в городе Львове возобновляем общественное патрулирование. Совместно с общественными организациями мы приглашаем всех небезразличных приобщиться к общему труду, потому что безопасности много не бывает. События, которые сегодня происходят на востоке, продолжающаяся война имеет отголосок и в наших городах и селах. Есть попытки и террористических актов, и диверсионной работы. Поэтому я призываю всех небезразличных людей приобщаться к совместной работе и патрулированию. Каждый желающий может приобщиться к пешему, вело- или автомобильному патрулированию», - отметил Садовый.

Справка. Центр безопасности города - это экспертная группа, цель которой – объединить общественные организации и инициативы, военных, работников органов внутренних дел и власти для общей координации деятельности и общественного патрулирования города, что будет способствовать снижению уровня преступности, повышению уровня безопасности и созданию единого диспетчерского центра.

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