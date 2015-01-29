Во Львове восстанавливают патрулирование города силами общины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время сессии Львовского городского совета городской председатель Львова Андрей Садовый.

Общую координацию всех желающих приобщиться к охране города будет осуществлять Центр безопасности города.

Читайте такжеВо Львове убили известного бизнесмена«Это очень сложное время в истории страны и мы должны максимально заботиться о безопасности. Мы в городе Львове возобновляем общественное патрулирование. Совместно с общественными организациями мы приглашаем всех небезразличных приобщиться к общему труду, потому что безопасности много не бывает. События, которые сегодня происходят на востоке, продолжающаяся война имеет отголосок и в наших городах и селах. Есть попытки и террористических актов, и диверсионной работы. Поэтому я призываю всех небезразличных людей приобщаться к совместной работе и патрулированию. Каждый желающий может приобщиться к пешему, вело- или автомобильному патрулированию», - отметил Садовый.

Справка. Центр безопасности города - это экспертная группа, цель которой – объединить общественные организации и инициативы, военных, работников органов внутренних дел и власти для общей координации деятельности и общественного патрулирования города, что будет способствовать снижению уровня преступности, повышению уровня безопасности и созданию единого диспетчерского центра.