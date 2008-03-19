Валовый внешний долг Украины в 2007 г. вырос на 30 млрд. долл.

Валовый внешний долг Украины в 2007 году вырос на 55%, или на 30,008 млрд. долл., и к началу 2008 года достиг 84,52 млрд. долл.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, внешний долг сектора государственного управления за 2007 год увеличился на 1,784 млрд. долл. - до 14,678 млрд. долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования страны сократился на 0,418 млрд. долл. - до 0,462 млрд. долл.

Внешний долг украинских банков увеличился более чем в два раза - с 14,089 млрд. долл. до 30,971 млрд. долл. При этом, объем краткосрочных обязательств вырос на 5,470 млрд. долл. до 11,935 млрд. долл.; долгосрочных – на 11,412 млрд. долл. до 19,036 млрд. долл.

Внешний долг других секторов экономики вырос за минувший год на 10,216 млрд. долл. до 34,922 млрд. долл.

По информации НБУ, объем краткосрочных и долгосрочных обязательств на начало 2008 года составил 10,802 млрд. долл. и 24,120 млрд. долл. соответственно.

Как сообщил УНИАН, Fitch 18 марта т.г. сообщил, что внешняя ликвидность Украины остается слабее среднего значения для стран с рейтингами категории «BB». В результате значительных заимствований со стороны частного сектора общий объем внешнего долга к концу 2007 года увеличился до 54% ВВП, что существенно превышает среднее значение для стран с рейтингами категории «BB» в 32%.