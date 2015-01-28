Генштаб создал интернет-страницу по вопросам мобилизации
В связи с многочисленными вопросами о мобилизации пресс-служба Генштаба Вооруженных сил создала отдельную интернет-страницу вопросов и ответов.
Об этом на своей странице в соцсети написал исполняющий обязанности спикера Генштаба Владислав Селезнев. "С каждой новой волной мобилизации все больше появляется разного рода слухов, которые не соответствуют действительности", - сказал он.
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"Чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность задать свои вопросы относительно мобилизации, пресс-служба Генерального штаба ВС Украины создала страницу на сервисе вопросов и ответов", - написал представитель Генштаба.
Пользователи могут задать свои вопросы и следить за ответами Генштаба по этому адресу: http://new.spring.me/#!/user/mobilization/timeline/responses.
Как сообщал УНИАН, мобилизация в этом году будет проходить в три этапа и продлится с января по август.