Генштаб создал интернет-страницу по вопросам мобилизации

Об этом на своей странице в соцсети написал исполняющий обязанности спикера Генштаба Владислав Селезнев. "С каждой новой волной мобилизации все больше появляется разного рода слухов, которые не соответствуют действительности", - сказал он.

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"Чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность задать свои вопросы относительно мобилизации, пресс-служба Генерального штаба ВС Украины создала страницу на сервисе вопросов и ответов", - написал представитель Генштаба.

Пользователи могут задать свои вопросы и следить за ответами Генштаба по этому адресу: http://new.spring.me/#!/user/mobilization/timeline/responses.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в этом году будет проходить в три этапа и продлится с января по август.