Эксперты ОБСЕ попали в ДТП со «скорой» в Донецкой области – МВД

Пострадавших нет, повреждения получили несколько гражданских автомобилей, скорая медицинская помощь, а также автомобиль ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на участке трассы Н20 между населенными пунктами Дружковка и Константиновка. По данным МВД, ДТП случилось из-за обледенения дорожного покрытия.

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Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат финского парламента от Коалиционной партии Илкка Канерва заявил, что хотел бы обсудить возможность проведения в Украине международной операции по урегулированию кризиса или миротворческой операции.