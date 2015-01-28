Эксперты ОБСЕ попали в ДТП со «скорой» в Донецкой области – МВД

14:14, 28 января 2015
Общество
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Автомобиль миссии ОБСЕ попал в ДТП между населенными пунктами Дружковка и Константиновка утром, 28 января.

mvs.gov.ua

Пострадавших нет, повреждения получили несколько гражданских автомобилей, скорая медицинская помощь, а также автомобиль ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на участке трассы Н20 между населенными пунктами Дружковка и Константиновка. По данным МВД, ДТП случилось из-за обледенения дорожного покрытия.

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Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат финского парламента от Коалиционной партии Илкка Канерва заявил, что хотел бы обсудить возможность проведения в Украине международной операции по урегулированию кризиса или миротворческой операции.

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