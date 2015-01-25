В руководстве ОБСЕ предложили провести на Донбассе миротворческую операцию

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат финского парламента от Коалиционной партии Илкка Канерва хотел бы обсудить возможность проведения в Украине международной операции по урегулированию кризиса или миротворческой операции.

Об этом он сообщил в интервью субботней телепрограммы Yle.

Такая дискуссия, по мнению Канерва, необходима, так как конфликт продолжает расширяться.

Канерва считает проблематичным то, что ОБСЕ сложно следить за ситуацией на Востоке Украины. "ОБСЕ присутствует на территории Восточной Украины в качестве гражданской невооруженной организации. Но не пора ли уже, чтобы предотвратить эскалацию и распространение войны, обсудить очень серьезно, на международном уровне необходимость проведения миротворческой или кризисной операции, чтобы избежать всё увеличивающихся разрушений и жертв?", - подчеркнул он.

По мнению представителя ОБСЕ, суть в этом случае была бы в том, что международное сообщество могло бы действовать в Украине и в плане самообороны.

Читайте такжеГенсек ООН обвинил боевиков в нарушении соглашений после обстрела МариуполяКанерва призывает международные силы взять на себя более серьезную ответственность за действия в плане урегулирования ситуации в Украине. А ситуация, по мнению Канерва, ухудшается, поэтому «необходимо применить более жесткое оружие в дискуссии по украинскому кризису».

Он признает, что ОБСЕ, со своей стороны, было бы необходимо подтверждение своего мандата и увеличение своих сил в Украине. "Это нелегкий путь, так как среди стран-членов ОБСЕ нет полного взаимопонимания в продвижении этого вопроса, - сказал Канерва.