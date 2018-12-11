Во Львовской области 2019 год объявлен годом Бандеры и ОУН

Соответствующие решения приняты в связи с празднованием 110-летия со дня рождения Бандеры и 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня, 11 декабря, депутатами на сессии Львовского областного совета.

«По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника концлагеря Заксенхаузен областной совет объявил во Львовской области 2019 год годом Степана Бандеры», - говорится в тексте решения.

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Также депутаты поддержали решение объявить 2019-й годом Организации украинских националистов с целью надлежащего празднования 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Справка УНИАН. 1 января 2019 года будет отмечаться 110 лет со дня рождения Степана Бандеры – украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).