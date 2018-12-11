Кому повезет в 2019 году: любовный гороскоп для всех знаков Зодиака

Наступающий год принесет важные перемены в личную жизнь всех знаков Зодиака. Достичь гармонии с партнером, найти настоящую любовь, предотвратить разрыв отношений — все это и многое другое возможно в 2019 году.

По прогнозам астрологов, 2019 год начнется с солнечного затмения, которое произойдет 5 января — это будет подходящий момент, чтобы отказаться от токсичных отношений, обид, страхов, сомнений.

Астрологи советуют отнестись к проводам отжившего не менее серьезно, чем к строительству уже существующих или новых отношений, передает Slovofraza.

Овен

В 2019 году влюбленные Овны будут чувствовать себя как разведчики в тылу врага. Наблюдается опасность стать заложником обстоятельств, оказаться в запутанной и двойственной ситуации, спровоцировать ревность партнера или разрыв отношений. Запутавшимся Овнам будет сложно сделать правильный выбор и подвести черту, особенно в периоды усиленного влияние Венеры, планеты, которая считается антагонистом Овна. Неприятностей по прогнозам астрологов стоит ждать 7 января — 3 февраля, 26 марта — 19 апреля, 15 мая — 2 июля, 14 сентября — 7 октября, 2 ноября — 25 ноября. В эти даты в отношениях важны доверие, сексуальная и духовная близость. Только это поможет избежать ревности, ссор и разрывов.

Телец

Год Желтой Земляной Свиньи подарит Тельцам шанс разобраться в отношениях, найти свою любовь и повлиять на любимого человека в нужном ключе. Для многих Тельцов это будет счастливый год, так как покровительствующая Венера пробудит сильный встречный поток чувств от потенциального или текущего партнера. 2019 год — удачный период времени для выстраивания гармоничных и доверительных отношений, укрепления и реанимирования чувств. Астрологи предупреждают, что многие Тельцы рискуют слишком увлечься попытками выведать тайны возлюбленного (возлюбленной). Подобные действия могут обернуться совершенно непредсказуемым образом и осложнить отношения. Наиболее благоприятные месяцы для сближения с партнером: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Близнецы

В новом 2019 году Близнецы могут оказаться в зависимости от партнера или общей атмосферы, которая будет накалена влиянием Венеры. Влюбленные Близнецы, которые только начали отношения, в начале года могут быть загнаны в угол более опытным партнером, им могут навязать не самую выигрышную роль. Лишь представители этого Знака с сильным характером смогут сдержать удар, не поддавшись астрологическим тенденциям и не прогнувшись под чужие взгляды. Если Близнецам захочется признаться в чувствах любимому человеку, сделать предложение или съехаться, то лучше всего сделать это либо в январе или феврале, либо подождать до лета, пока Венера не войдет в Знак Близнецы и не подарит перспективные возможности. В июне и июле отношения могут предстать совершенно в ином свете.

Рак

Раки проведут наступающий год в отличном настроении — Желтая Земляная Свинья покровительствует земным желаниям и семейным людям, которые умеют прислушиваться к партнеру. Весь год планета-покровитель будет дарить позитивную энергетику, а в июле Венера и вовсе посетит созвездие Рака. Лето станет для представителей этого Знака временем открытий и новых возможностей. Астрологи сообщают, что Раки узнают много нового, в том числе о себе и своем партнере. Следует принять новую информацию без лишних фильтров — лишь в этом случае она принесет обновление чувств и улучшение отношений со второй половинкой. В остальном у Раков будет не одна возможность убедиться, как им повезло в любви. Выгодное изменение стратегии в начале года привлечет позитивные перемены.

Читайте такжеГороскоп на 2019 год для женщин: что ждет каждый знак зодиака

Лев

Новый 2019 год для Львов сложится довольно удачно, правда, для успеха в любви придется усмирить свой эгоизм и тщеславие. Зима и весна станут периодом новых свершений и побед. Именно в эти месяцы рекомендуется планировать свои успехи. В любовной сфере жизни Львы смогут добиться многого, если постараются ради своего будущего счастья. Лето подарит представителям этого Знака массу возможностей для того, чтобы улучшить отношения с любимым человеком, избавиться от проблем и обновить чувства. Июль и август принесут с собой окрыляющее влияние Венеры. Важно посвятить личной жизни все свободное время. Знаки внимания, совместный отпуск, свидания, романтические знакомства (для одиноких Львов) и теплое общение поможет залатать трещины в лодке любви, наполнить роман любовью и счастьем.

Дева

Наступающий год Желтой Свиньи станет для представителей Знака Дева годом больших возможностей и перемен, так что прогнозы самые оптимистичные. Начало года может пройти в заботах о чем-то новом и непривычном. Возможно, это будет кризис в отношениях, новый партнер, новые чувства. В любом случае, астрологи советуют не слишком торопиться в решениях и выводах, а позволить событиям развиваться своим чередом. Весенние месяцы помогут немного отдохнуть и адаптироваться, но не слишком расслабиться — влияние Венеры в летние месяцы быстро вернет Дев в ускоренный ритм жизни. С этого периода и практически до конца года представители этого Знака будут усиленно работать над отношениями, утверждать собственные взгляды и отстаивать личные границы. Опасностью 2019 года станет ревность со стороны партнера. Последствия даже мимолетного флирта могут стать веской причиной для разрыва.

Весы

Новый 2019 год для Весов будет трамплином в неизведанное. Какие перемены ждут в будущем, позитивные или не очень, зависит от конкретных ситуаций, известно лишь одно — шансы встретить что-то особенное велики. Зимние месяцы станут для представителей этого Знака периодом новых надежд и свершений. Многое из того, что хотелось претворить в жизнь, станет возможным, стоит только начать действовать. Одиноким Весам важно искать тех, кто сумеет вдохнуть в них надежду и повысить жажду к жизни — энергичных и романтичных людей, способных изменить не только свою жизнь, но и чужую. Осенние месяцы принесут Весам яркие события и позитивные сдвиги в чувствах.

Скорпион

Для Скорпионов 2019 год станет настоящим испытанием на эмоциональную и духовную выносливость. К счастью, рожденные под эгидой Скорпиона отличаются умением противостоять любым трудностям и хитросплетениям, в том числе и эмоционального плана. Однако в новом году влияние Венеры может принести с собой чувство, что отношения со второй половинкой зашли в тупик. Торопиться с выводами и принимать важные решения не стоит. Выправить ситуацию можно путем просеивания поступающей информации через фильтр здравого смысла. Готовность к конструктивному решению проблем избавит от многих возможных осложнений и предотвратит разрыв. Астрологи сообщают, что ближе к концу года Скорпионам может крупно повезти. Ноябрь и декабрь станут месяцами появления ростков новой и чистой любви.

Стрелец

Представителям Стрельца в наступающем году удастся понять, что их больше всего привлекает в партнере, с кем они собираются завязать отношения и с какими обидами или проблемами готовы распрощаться. Желтая Свинья — существо скромное и доброе. Добротой Стрельцы отличаются, а вот скромности им придется научиться. По гороскопу на 2019 год именно скромность и терпимость очень пригодятся в отношениях. Зимние месяцы — период проб и ошибок в любви. Не исключено, что и партнер в эти месяцы проявит непоследовательность в действиях и несдержанность в чувствах. К счастью, Венера обещает Стрельцам заряд энергии и веры в лучшее, так что они без труда смогут преодолеть любые препятствия. Весна, лето и осень связаны с существенными препятствиями на пути к гармонии в партнерстве. В это время в отношения могут вмешаться третьи лица. Астрологи рекомендуют оградить свои отношения от чужого влияния, тогда зима 2019 года подарит исключительно счастливые перемены.

Козерог

Козероги по гороскопу на 2019 год будут способны на многое в сфере любви: их обаяние возрастет. Однако астрологи предупреждают, что зимние месяцы наступающего года могут стать настоящим испытанием для тех Козерогов, которые пока еще не нашли свою любовь. Судьба предоставит выбор, который предстоит сделать быстро и бескомпромиссно. К счастью, одиноким Козерогам нечего бояться: решение будет очевидным, а выбор — верным. Семейным представителям не стоит бояться идти в новом направлении — каждый шаг на встречу неизведанному станет началом незабываемого приключения. Уже весной многие Козероги приблизятся к своей мечте и стабильности в отношениях с партнером. Начинать новые отношения или распутывать проблемы в уже имеющихся желательно летом или ближе к зиме (26 ноября — 2 декабря). В эти периоды Козероги точно смогут убедиться в чужих намерениях и предотвратить многие необратимые последствия.

Водолей

Рожденным под эгидой Водолея Новый год подарит массу новых незабываемых впечатлений. Не исключено, что и сами Водолеи ощутят, что стали более свободны в своих мыслях, словах и желаниях. Венера, покровительница любви, посетит созвездие этого Знака два раза за год — 1 марта — 25 марта и 10 декабря — 1 января. Позитивное воздействие планеты повысит удачливость в амурных делах. Влюбленные Водолеи ощутят в этот период небывалый прилив сил и эмоций, испытают нежные чувства и бурные страсти. По гороскопу весенние и зимние месяцы 2019 года — наиболее удачное время для поиска любви, укрепления и возобновления отношений. В остальные месяцы следует быть осмотрительней, особенно если Водолее еще не оправились после тяжелого разрыва и неудачного романа — наблюдаются риски впутаться в неприятные и даже токсичные отношения. Не стоит бояться перемен — особенно если они происходят в области романтических отношений. В противном случае рутина может задавить скукой и испортить даже самые перспективные романы.

Рыбы

Наступающий год может стать для Рыб временем проб и ошибок в любви. Астрологи рекомендуют Рыбам тренировать собственную прагматичность, управлять эмоциями и перестать гнаться за идеалом. Начало года подскажет Рыбам, в каком направлении стоит двигаться, чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь. Зимой и весной важно подмечать все знаки и изменения, происходящие вокруг. Также необходимо выработать в себе чуткость к советам семьи и любимого человека.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что в декабре-2018 безусловными везунчиками станут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.