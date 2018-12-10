В МВД рассказали, когда в Украину доставят первые вертолеты Airbus (инфографика)

Авиационная система МВД будет третьей по масштабу в Европе после Германии и Франции, заверил министр.

Первые два вертолета французской фирмы Airbus Helicopters будут доставлены в Украину 19 декабря.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей поездки в Мюнхен (Германия), сообщили в пресс-службе МВД.

«Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будут закуплены 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии», - сказал Аваков.

По его словам, особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем.

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«Вертолеты будут у ГСЧС, пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи - ликвидация пожаров, контроль границы, поиск преступников и пропавших лиц. Но в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе», - отметил Аваков.

Глава МВД отметил, что сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.

«К создаваемой системе добавляются еще вертолеты Ми-8, которые у нас есть, и у нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит 55 вертолетов для создания единой системы авиационной безопасности.

14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу.

25 сентября Аваков заявил, что четыре вертолета французской фирмы Airbus Helicopters поступят в Украину в конце 2018 года.