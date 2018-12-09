Яценюк на Волыни: к 2020 году должны быть созданы все ОТГ в Украине (фото)

Лидер партии "Народный фронт" провел встречу с председателями объединенных территориальных громад Волыни и Ровенской области в Луцке и побывал в Боратинской ОТГ, где посетил местную амбулаторию.

Объединенные территориальные громады являются основой самоуправления в Украине. 30% громад уже объединены, остальные должны объединиться до 2020 года: "Чтобы в 2020 году уже на основании нового избирательного законодательства были проведены выборы по всей Украине во всех объединенных территориальных громадах", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время посещения Боратинской ОТГ на Волыни в воскресенье, 9 декабря.

Арсений Яценюк в этот день провел встречу с председателями объединенных территориальных громад Волыни и в Ровенской области в Луцке и побывал в Боратинской ОТГ, где посетил местную амбулаторию.

Амбулатория оснащена приборами для общих анализов и УЗИ - аппаратом, имеет дневной стационар.

Лидер НФ посетил также детский сад, который был реконструирован в Боратинской ОТГ за средства, которые получает общество в результате децентрализации. Сад посещают 170 детей, с которыми занимаются 16 педагогов. Есть просторные музыкальный и спортивный залы.

Арсений Яценюк напомнил, что его правительство начало процесс децентрализации в 2014 году.

"Децентрализация - это право людей управлять на своей территории и выбирать на своей территории лучших менеджеров", - сказал он.

Лидер НФ обратился к председателю Боратинской ОТГ Сергею Яручику: "Такие заведения, которые есть на территории этой объединенной территориальной громады, - образец того, что человек знает, как управлять и умеет управлять. И тот ресурс, который мы передали из центрального бюджета на местный, он используется для людей своей громады".

Арсений Яценюк также отметил, что в детском саду внедрены эффективные мероприятия по энергосбережению, и после реконструкции теплосети экономия только на стоимости энергоресурсов составляет 45%: "250 тысяч гривень они экономят за счет того, что ответственно, разумно относятся к тому ресурсу, который получили".

"Дороги строятся, детские сады и школы строятся – громада живет лучше. И это результат децентрализации, которую мы проводим четыре года", - добавил он.

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Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость продолжать процесс децентрализации, подчеркнув, что этому есть "реальное сопротивление, в первую очередь со стороны администраций".

"Четко стою на тех позициях, которые были задекларированы еще при принятии изменений к Конституции в первом чтении. Местные государственные администрации должны быть ликвидированы, на их место должны прийти префектуры", - сказал он.

"Объединенные территориальные громады являются основой самоуправления в Украине. 30% мы уже объединили, еще 70% должны быть объединены до 2020 года. Чтобы в 2020 году уже на новой основе, на основании нового избирательного законодательства были проведены выборы по всей Украине во всех объединенных территориальных громадах", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Председатель Боратинской ОТГ Сергей Яручик подчеркнул, что децентрализация - одна из самых успешных реформ в Украине: "Сегодня сельские советы имеют финансовый потенциал. И мы имеем не только финансы, но и ответственность. Если ранее определенными направлениями руководили районные администрации, различные отделы, то сегодня за все отвечает сельсовет. И это правильно. Мы в первую очередь видим, что нам нужно и куда нужно направить средства".

Сергей Яручик сообщил, что несмотря на то, что громаде только один год, на сегодняшний день в развитие инфраструктуры вложено более 30 миллионов гривень: "Это ремонты и школ, и водопроводов, и строительство и ремонт дорог, уличное освещение – то есть то, что нужно людям. А для этого разработана стратегия, перспективный план развития сельского совета".

Народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Гузь также подчеркнул важность продолжения процесса децентрализации: "Этот процесс я считаю тоже одной из самых успешных реформ после Майдана. Мы не имеем права его остановить. Это главное".

На территории Боратинского ОТГ проживают около 9 тысяч лиц. На территории общины есть 5 школ, 3 детских садика, 3 отделения связи, амбулатория, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, полицейская станция.