Во Львове стартовал масштабный джазовый фестиваль Jazz Bez (фоторепортаж)

Jazz Bez – это масштабный джазовый марафон, который объединит 19 городов Украины и Польши.

Во Львове стартовал масштабный XVIII джазовый фестиваль Jazz Bez. На сцене в отеле «Днестр» выступали Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack и Logan Richardson из США.

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В рамках фестиваля город посетят музыканты из США, Австрии, Норвегии, Германии, Венгрии, Франции, Италии, Бельгии, Польши и Украины, пишет ZAXID.NET.

Jazz Bez – это масштабный джазовый марафон, который объединит 19 городов Украины и Польши. Фестиваль, кроме Львова, принимают еще и украинские города Киев, Одесса, Тернополь, Луцк, Ровно, Харьков, Сумы, Дрогобыч, Ужгород, Краматорск, Мариуполь, Бердичев, Кропивницкий , польские Варшава, Вроцлав, Перемышль, Люблин, Белосток, Новица.

Во Львове в этом году концерты будут проходить на таких локациях: отель «Днестр»!FESTrepublic и в «Копи кофе». Фестиваль продлится до 16 декабря.