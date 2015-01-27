Эвакуации из "горячих точек" в зоне АТО подлежит около 4 тысяч детей

Из Дебальцево с прилегающими населенными пунктами необходимо вывезти – не более 1000 детей, Красногоровки - не более 300 детей, Марьинки - около 200 детей, Авдеевки - не более 600 детей, Майорских - не более 200 детей, Углегорска - не более 150 детей, Станицы Луганской - около 1000 детей и Крымского - от 10 до 20 детей, передает ZN.UA.

Читайте такжеОколо 500 тыс. детей остаются на оккупированных территориях Донбасса"Я недавно вернулся из Станицы Луганской. Ситуация критическая. Дети с родителями живут в подвалах, но не уезжают. Во-первых - никому не доверяют. К сожалению, очень слабо ведется разъяснительная работа среди людей. Второе - боятся мародеров. Третье - и самое главное - люди не имеют четкой информации куда ехать, как они будут защищены " - заявил Николай Кулеба.

По словам детского омбудсмена, принудительно вывозить детей не позволяет украинское законодательство.

Уполномоченный президента отметил, что необходимо разработать механизм эвакуации детей в случае наступления экстренной ситуации без согласия родителей. "Таким образом, в сегодняшней ситуации я вижу такой выход: донести до сознания родителей о необходимости немедленной эвакуации; четко показать родителям - куда и с кем поедет их ребенок", - подытожил омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный президента по правам ребенка Николая Кулеба сообщил, что за время конфликта на Донбассе погибли 60 детей. На оккупированных территориях Украины остается еще 500 тыс. детей.