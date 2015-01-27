С начала конфликта на Донбассе погибли около 60 детей
13:21, 27 января 2015Война
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Около 60 детей погибли на востоке Украины в результате боевых действий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время брифинга уполномоченный президента Украины по вопросам прав ребенка Николай Кулеба.
"Относительно количества убитых детей, по предварительным подсчетам, только в прошлом году это было около 50 детей, и уже в этом году 10 детей, которые были убиты", - сказал он.
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