С начала конфликта на Донбассе погибли около 60 детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время брифинга уполномоченный президента Украины по вопросам прав ребенка Николай Кулеба.

"Относительно количества убитых детей, по предварительным подсчетам, только в прошлом году это было около 50 детей, и уже в этом году 10 детей, которые были убиты", - сказал он.

Читайте такжеГенсек ООН призвал любой ценой избегать ухудшения ситуации на ДонбассеОн также сообщил, что в результате попадания снаряда в дом в Авдеевке пострадал ребенок, который находится в тяжелом состоянии с травмой головы.