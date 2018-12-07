Журналисты обнародовали текст договора о передаче части сооружений Киево-Печерской Лавры в пользование УПЦ МП (документ)

Сам договор состоит из 11 кратких разделов, а также приложений с актами приема-передачи специальной комиссией и перечнем конкретного имущества.

Журналистам удалось получить копию договора между Национальным Киево-Печерским культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, на основании которого летом 2013 года монастырю были переданы в пользование ряд культовых сооружений на территории Лавры, принадлежащих государству.

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Как сообщает lb.ua, в преамбуле документа подчеркивается: речь идет о «безоплатном пользовании» (религиозными сооружениями) и «другим имуществом, которое является государственной собственностью». Срок действия договора не уточняется, однако указана стоимость передаваемого имущества – 22 млн 863 тыс. грн.

Сам договор состоит из 11 кратких разделов, а также приложений с актами приема-передачи специальной комиссией и перечнем конкретного имущества. Так, монахи обязуются заботиться о полученных объектах, допускать к ним (в случае необходимости) государственных проверяющих, не передавать третьим лицам, платить «коммуналку». Споры решаются путем переговоров либо же в судебном порядке.

В контексте нынешних напряженных отношений с УПЦ МП (и возможного расторжения фактической аренды, - как это уже произошло – хоть и при других обстоятельствах в Почаеве) особенный интерес представляет возможность расторгнуть договор - с такой инициативой может выступать Министерство культуры в случае нецелевого использования имущества или содержания его в ненадлежащем состоянии.

Также интересен седьмой раздел договора. Ним, в частности, вводится термин «обстоятельства непреодолимой силы» (авария, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия, война, действия органов государственной власти и т.д.), под влиянием которых допускается освобождение от ответственности за невыполнение соглашения. При этом подтверждать такие обстоятельства уполномочена Торгово-промышленная палата Украины.