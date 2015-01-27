МВД обещает представить законопроект о полиции через несколько недель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в комментарии журналистам.

«Готовится новый закон о полиции. В течение нескольких недель мы будет рекомендовать новый закон в парламенте Украины», - подчеркнула Згуладзе.

По ее информации, в новую патрульно-постовую службу, которая сейчас создается в Киеве, набираются люди с ограничением возраста – до 35 лет. В то же время в другие структуры полиции возрастного ограничения не будет для кандидатов, сказала Згуладзе.

Относительно муниципальной милиции Киева, которую планируют создать столичные власти, сейчас ведутся широкие обсуждения со специалистами, отметили Згуладзе. По ее словам, она лично имеет некоторые расхождения с мнением мэра Киева по некоторым моментам этого проекта. В то же время Згуладзе считает, что эта тема широкой дискуссии и должна обсуждаться с общественностью.

Читайте такжеМВД может лишить жезла работников ГАИТакже Згуладзе, говоря, в частности, о патрульной службе Киева, сообщила, что сотрудникам ГАИ, которые останутся без работы после того, как начнет работать эта новая патрульно-постовая служба, будут предложены достойные компенсационные пакеты.