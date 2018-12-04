"Не бойтесь писать героям": отец пленного моряка призвал украинцев к поддержке заложников Путина (видео)

С родными моряков встретились президент, омбудсмен и посол США.

Полсотни адвокатов из аннексированного Крыма и России готовы защищать пленных украинских моряков в Москве. Тем временем родственников пленников принял президент Петр Порошенко.

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Как говорится в сюжете ТСН, сдержанные пожатия рук с родителями и крепкие объятия с заплаканными мамами и женами – семьи 13 пленных моряков побывали в Администрации президента. Порошенко заверил их, что на компромиссы с Россией в вопросе моряков Украина не пойдет. "Не вашим неправедным судом судить наших ребят. Они по статусу Женевской конвенции военнопленные и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Потому что там нет ни правды, ни справедливости, ни закона", - заявил глава государства.

Отец пленного моряка Василия Сороки подарил президенту военно-морской флаг Украины, который его сын вывез, выходя из уже оккупированного Крыма в 2014 году. "Я думаю, с этим флагом мы его будем встречать", - сказал Виктор Сорока. Украинская прокуратура готова объявить о подозрении более чем десяти российским воинам, которые в нейтральных водах захватили и ранили украинцев. Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что видео с нападения следователи изучили и установили всех причастных. "Руководство Российской Федерации не хочет идти на любые разговоры об освобождении незаконно задержанных в международных водах, на обмен, который мы готовы провести. Очень надеемся на украинскую солидарность и международную солидарность", -заявил руководитель ГПУ.

Разговор с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой проходил за закрытыми дверями. Уже после него родные пленников рассказали, что несмотря на пристальное мировое внимание к судьбам их детей, от недостатка информации о состоянии здоровья и условиях пребывания пленных – им не легче. Поэтому призывают всех писать ребятам письма в "Матросскую тишину" и "Лефортово". "Пишите всем. Они являются героями, ничего не бойтесь писать, не только про зайчиков и солнышек, пишите, что это слава Украины и слава героям! Они ждут. Если они не получат это персонально, оно дойдет по тюремной почте", - просит отец пленного моряка Виктор Сорока.

Из офиса украинского омбудсмена родные военнопленных моряков поехали на встречу с консулом Соединенных Штатов Америки. В среду у них еще запланирована встреча с патриархом Филаретом. На ней родные будут просить, чтобы освобождения наших пленников требовали не только политики из разных стран, но и мировое духовенство.