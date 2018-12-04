Россиян, которые въезжают в Украину, стало втрое меньше – Госпогранслужба

С момента введения военного положения до 3 декабря более 600 россиянам отказано во въезде в Украину.

Со времени введения военного положения в 10 областях Украины количество граждан России, которые въезжают в Украину, сократилось почти втрое.

Об этом сообщил в интервью телеканалу UATV председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеВчера в Украину не пустили около 80 россиян: часть из них посещала оккупированные территории

«Если раньше въезжали в Украину около 5 тысяч граждан Российской Федерации, то сегодня мы пропускаем 1 300 за сутки», – сказал руководитель ГПСУ.

С момента введения военного положения до 3 декабря более 600 россиянам отказано во въезде в Украину, уточнил Цигикал.

Госпогранслужба ограничила въезд в Украину россиянам в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения.

25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трех украинских кораблях и захватили их. Подконтрольные Кремлю суды в Крыму арестовали 24 моряков на два месяца. Сейчас пленные военные ВМС Украины находятся в следственных изоляторах в Москве. Украинская власть признает их военнопленными.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 суток во внутренних водах Азово-Керченской акватории и в 10 областях, прилегающих к границе с Россией, а также с оккупированными или контролируемым ею территориями Украины и Молдовы. Это Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская.